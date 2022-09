Pět let trvalo, než fintechový start-up Upvest od svých investorů na developerské projekty vybral první miliardu korun. Rozkolísané akciové trhy ale investicím do nemovitostí svědčí. Zakladatelé David Musil a Petr Volný proto věří, že letos jim k dosažení stejné částky bude stačit pouhý rok. „Naši investoři už letos do projektů investovali 458 milionů korun, další jsou ale předjednané a miliardu bychom měli mít zhruba za další dva až tři měsíce,“ říká Musil v rozhovoru pro HN, kterého se vedle zakladatelů Upvestu zúčastnil také člen představenstva Komerční banky David Formánek.

Právě Komerční banku totiž start-up závratným tempem svého růstu oslnil. Už před dvěma lety v něm koupila menšinový podíl, loni ho navýšila na 31 procent a počátkem letošního srpna převzetí s 96 procenty dokončila. Ve spolupráci s KB nyní Upvest připravuje řadu nových investičních produktů, jeho další růst ale brzdí nervozita v rezidenčním sektoru. „Kvůli rostoucím cenám hypotečních úvěrů a jejich dopadům na konečné zákazníky jsme v tomto segmentu nyní hodně opatrní a vyžadujeme vyšší předprodeje,“ říká Musil.

