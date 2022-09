Když jeho motor zabere, tak intenzivně zabzučí. Prahou tento týden poprvé projel vodíkem poháněný kamion, který – na ukázku – rozvážel zboží. Logistická firma Gebrüder Weiss ho přivezla ze Švýcarska, kde už rok funguje ve zkušebním provozu, protože tam má dostatek paliva, které dává smysl: zeleného vodíku, tedy toho vyrobeného z obnovitelných zdrojů.

Největší problém při zajištění „návštěvy“ kamionu v Praze byl, kde najít vodíkovou čerpací stanici. První komerční česká funguje jen v Ostravě. Praha na ni pořád čeká, i když Orlen Benzina slibuje, že ta připravovaná na Barrandově už bude během podzimu v provozu.

Vodíkové technologie nejsou levné. Zatím. „Stejně jako u každé nové technologie je nutné počítat s počátečními investicemi. Ovšem lze předpokládat, že postupem času bude v souvislosti s jejím rozšiřováním cena klesat, a technologie tak bude dostupnější,“ vysvětluje Jan Kodada z Gebrüder Weiss, který za nápadem přivézt a ukázat vodíkový kamion v praxi stojí.

Obnovitelné zdroje energie jsou nyní populární a jejich zavádění do praxe a využívání se kvůli vysokým cenám ropy a plynu a kvůli snížení ruských dodávek nepochybně urychluje. Pozornost je nejvíc upřena na solární a větrné elektrárny, případně na baterie. Vodík zůstává – neprávem – v pozadí, i když vývoj a přednosti vodíkových řešení v dopravě nebo v ukládání energie do praxe nejsou tak daleko třeba ve srovnání se solární energií.

Navíc je vodík onálepkovaný svým původem: zelený z obnovitelných zdrojů, modrý z fosilních paliv, tyrkysový vyrobený pyrolýzou z metanu a šedivý, vyrobený z fosilních paliv a spojený s výraznými emisemi oxidu uhličitého, který nyní naprosto převažuje.

Ale postup vpřed tu je. V Německu se na konci srpna dostaly do pravidelného provozu vodíkové vlaky. Zatím taky na zkoušku. Experimentuje se s vodíkem jako palivem pro akce, kde je najednou větší spotřeba energie, třeba hudební festivaly.

Vodík jako palivo pro dálkovou a pro těžkou dopravu své možnosti teprve osahává. Nejslibněji zatím vypadá jeho využití v městské hromadné dopravě. Jeho relativně snadnou dostupnost – čili výrobu pomocí elektrolýzy – komplikuje všechno okolo, tedy vysoká spotřeba elektřiny při výrobě a náročné skladování, pokud nemáte přímo zajištěný okamžitý odběr.

Španělská vláda například tvrdí, že by se jí vyplatilo postavit nový plynovod do Francie, odkud by už příští zimu mohla posílat do střední Evropy nedostatkový zemní plyn, a investice by se vrátila, protože časem by se potrubí mohlo předělat na dodávky vodíku, který plánují Španělé a Portugalci vyrábět pomocí energie z obnovitelných zdrojů. Francouzi zatím tento plán blokují a mnozí experti pochybují, že španělské snění o zeleném vodíku se bude moci uskutečnit.

Může to vypadat, že Česko opět jako v případě jiných nových technologií zaspalo. Čerstvá studie poradenské firmy Grant Thornton, která zmapovala aktuální domácí situaci kolem vodíkové ekonomiky, nicméně ukazuje, že na tom nejsme tak špatně. „Po technologické stránce jsou výroba, uskladnění a přeprava vodíku zcela funkční a na českém trhu působí řada subjektů schopných tuhle část vodíkového řetězce zajistit,“ uvádí studie.

Jenže v Česku převažuje výroba šedého vodíku, který se vyrábí z fosilních paliv a převážná spotřeba je v chemickém průmyslu. Fungují tu pilotní projekty na výrobu zeleného vodíku a dalšímu rozvoji trhu chybí větší trh, konstatují analytici Grant Thornton. Bez dotací totiž výroba zeleného vodíku zatím nedává smysl.

A tak zatímco jen málokdo se dívá na původ elektřiny do elektromobilů, na to, z čeho a za jakých (často otřesných) podmínek se vyrábějí jejich baterie, vodík a jeho masovější rozšíření doplácí na svoji barevnost, na to, že se striktně od počátku trvá na tom, že jen zelený vodík je ten pravý. Z hlediska udržitelnosti je to sice správný postup, ale z hlediska počátečního nakopnutí a rozšíření vodíkové ekonomiky je to nepochybně brzda.

Pokud vás zajímá budoucnost udržitelné ekonomiky včetně vodíku, můžete navštívit Green Deal Summit, největší letošní byznysovou konferenci věnovanou zelenému byznysu, kterou pořádají Hospodářské noviny.

Výběr týdne

Pomoc pro osm tisíc firem

Vláda chce firmám postiženým růstem cen energií dát 30 miliard korun. Pomoc by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely mohla směřovat až k osmi tisícům podniků.

Když bude plyn, ekonomika poroste, říká nový šéf ČSOB

Aleš Blažek dal HN svůj první rozhovor v nové funkci. Věří, že ceny energií se uklidní, ale hypotéky za dvě až tři procenta budou nejdříve za dva roky.

Levnější energie budou, až Evropa a Ukrajina vyhrají válku s Ruskem

Podnikatel v energetice Jan Palaščák rozebírá, co znamená zastropování cen elektřiny a plynu, kdy budou zase energie levnější a jak by podle něj měla vypadat pomoc firmám.

Německé firmy vidí budoucnost černě

V Německu se bojí krachu 1,4 milionu firem. Experti očekávají zimní recesi, která se dotkne i Česka.

Příliš mnoho bot škodí

Obuv značky Vasky přečkala těžké chvíle kvůli ochlazení poptávky a brzy zdraží. „Do krize se dostáváme vlastní hloupostí,“ říká Václav Staněk, zakladatel a majitel značky, která šije boty ve Zlíně.

Lépe uvidíme, kdo na trhu jedná férově

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže brzy dostane do rukou do nový nástroj: novelu zákona o významné tržní síle, která by mohla pomoci vyjasnit, kdo nejvíc přispívá k vysokým cenám potravin. „Budeme mnohem silnější. Ať se ukáže, co je na hospodských povídačkách o nekalostech,“ říká šéf úřadu Petr Mlsna.