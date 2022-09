Na špici žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků, který sestavuje týdeník Euro, je s majetkem ve výši 265 miliard korun opět Renáta Kellnerová, vdova po někdejším většinovém majiteli investiční skupiny PPF Petru Kellnerovi. Týdeník, který seznam 105 nejbohatších zveřejnil v pondělí, umístil Kellnerovou do čela žebříčku i loni. Její manžel a do té doby nejbohatší Čech Petr Kellner zemřel 27. března 2021 při letecké nehodě v USA.

Stejně jako loni je na druhém místě žebříčku Eura realitní magnát Radovan Vítek. Na třetí místo se posunul majitel finanční skupiny KKCG Karel Komárek. Polepšil si i bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), který se letos dostal ze šesté na pátou příčku.

Majetek Renáty Kellnerové s rodinou činí podle Eura 265 miliard, což je meziročně o 15 miliard více. Vítek na druhém místě se podle týdeníku na Kellnerovou rychle dotahuje. Jeho majetek vzrostl z loňských 98 na 170 miliard. Přispěly k tomu akvizice firem Immofinanz a S Immo, v nichž získala většinové podíly Vítkova CPI Property Group. Ještě výraznější nárůst majetku – z 80 na 155 miliard – zaznamenal Komárek, který se tak z loňského čtvrtého místa posunul na třetí. Společnost Allwyn Entertainment z Komárkovy skupiny KKCG se letos oficiálně stala provozovatelem prestižní Národní loterie ve Velké Británii.

Z loňského třetího místa klesl letos na čtvrté majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský. I jeho majetek se ale meziročně zvýšil, a to o 11 miliard korun na 94 miliard.

Do první pětice nejbohatších se dostal bývalý premiér a předseda opozičního hnutí ANO Babiš. Dříve Babiš přímo vlastnil holding Agrofert, který v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Ve srovnání s loňskem si Babiš o jednu příčku polepšil, když zaznamenal nárůst majetku ze 68 na 93 miliard. Agrofertu podle Eura pomohlo zlepšení hospodářských výsledků i to, že po letech stabilizace začal znovu expandovat. Holding v červnu oznámil, že podal závaznou nabídku na akvizici dusíkové divize rakouské chemičky Borealis téměř za 20 miliard korun.

Naprostá většina ze 105 nejbohatších Čechů a Slováků si podle žebříčku Eura meziročně polepšila. V součtu všichni k letošku zbohatli o 395 miliard korun, tedy o 23 procent, a jejich majetek dohromady činí zhruba 2,1 bilionu korun. Pomohlo jim podle týdeníku oživení ekonomiky po ukončení omezení kvůli pandemii nemoci covid-19, ale také úspěšné investice a expanze v zahraničí.

Pořadí Jméno Majetek v mld. Kč v roce 2022 Meziroční změna v mld. Kč Hlavní značka Hlavní obor 1. Renáta Kellnerová s rodinou 265 15 PPF různé obory 2. Radovan Vítek 170 72 CPI nemovitosti 3. Karel Komárek 155 75 KKCG, Allwyn sázky a loterie 4. Daniel Křetínský 94 11 EPH energetika 5. Andrej Babiš 93 25 Agrofert různé obory 6. Patrik Tkáč 80 8 EPH, J&T energetika 7. Pavel Baudiš 60 4 Avast IT/internet 8. Pavel Tykač 55 19 Sev.en Energy energetika 9. Ivan Chrenko 52,5 8,5 HB Reavis nemovitosti 10. Aleš Zavoral 47 8 Alza.cz maloobchod





Zdroj: Euro