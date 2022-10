Všichni čekáme, že se něco semele, odkud nás to trefí, ale zároveň na číslech žádný armagedon nevidíme. Uvedl to tento týden po vypnutí diktafonů jeden významný bankéř – a vystihl tak náladu minimálně části byznysu a společnosti. Nemluvil přitom o úrocích, které letos štědře dotují zisky bank, ale o dobrém splácení klientů a denním provozu firem, do nichž vidí.

Krize nabídky symbolizovaná potenciálním nedostatkem plynu je prostě jiná než zamrznutý mezibankovní trh na podzim roku 2008. Tehdy se banky bály vzájemně se dotknout, protože nikdo netušil, u koho se skrývají kostlivci ve skříni z toxických dluhopisů. Globální ekonomika tak kolabovala.

Dnes je bankovní systém stabilní, což je zásadní, a v Evropě jde tak více o rychlost a techniku při otevírání nových zdrojů energií (LNG terminály, přenosové soustavy elektřiny, navyšování kapacity ropovodů), o lockdowny komplikující výrobu v Číně nebo o nedostatek čipů, který například na Jablotron Dalibora Dědka dopadá až teď.

Zatím v ekonomice řešíme hlavně nabídkovou stranu, což sice znamená vysoké investice, ale také výhled, že bychom z nich měli v budoucnu profitovat. Hledání cest, jak zvyšovat nabídku, je navíc lidstvu vlastní a táhne ho dopředu. I přes válečné boje, které inovace často ještě urychlují.

Ve výsledku tak zpomalení české a evropské ekonomiky nemusí být tak tvrdé, jak všichni při pohledu na své chudnoucí rodinné a firemní rozpočty kvůli inflaci čekáme.

Výběr týdne

Po Macronovi byl v HN Habeck

Série důležitých rozhovorů v Hospodářských novinách pokračovala i tento týden. Kolega Jan Brož udělal rozhovor s těžkou váhou německé politiky – ministrem hospodářství Robertem Habeckem. „V zimě 2023 a 2024 už budou panovat úplně jiné podmínky. Budeme dovážet mnohem více zkapalněného zemního plynu přes vlastní LNG terminál. Posílíme síť, transportní kapacita vzroste. A to samé platí pro výrobní kapacity, především obnovitelné zdroje,“ uvedl. Věříte mu?

Plynu je dost, ceny klesají

Měsíce zatracovaný trh může kritikům i průmyslu začít opět vyhovovat. Naplněné zásobníky, teplejší počasí a kroužící lodě s LNG kolem Evropy posílají cenu zemního plynu na spotu výrazně dolů. Pomalu se to propisuje také do dlouhodobějších kontraktů a cen elektřiny. Uvidíme, jak dlouho situace vydrží, Rusové by potřebovali zase více paniky.

Energetika potřetí. Projděte si dotace na úspory

S kolegy jsme dali dohromady speciál, který přináší přehled zelené energetiky a všech možností, jak na ní vydělat. Pod značkou HN Rentiér vychází příští týden, první ochutnávka a velká grafika, jak a kde čerpat dotace třeba na zateplení, už je na našem webu.

Potřebujeme mozkovny i montovny

Realistický pohled na českou ekonomiku a její budoucnost nabízí Ondřej Votruba, výkonný ředitel Sdružení pro zahraniční investice. „Máme tu investory z USA, Německa, Japonska, Jižní Koreje, oni skutečně rozjeli ekonomiku. Dodnes nám dávají zaměstnanost – a my jsme díky nim součástí mezinárodních dodavatelských řetězců,“ říká ve velkém rozhovoru pro HN a upozorňuje, že na kýžené projekty s vysokou přidanou hodnotou nám tak trochu chybí také kvalifikovaná pracovní síla.

Vítek zvažuje odchod z Montany

V době covidu to bylo jeho oblíbené útočiště, chodil tam po horách a výrazně posílil svou kondičku. Teď Radovan Vítek většinu majetku v Crans Montaně prodává. Respektive chodí k němu nabídky na koupi. Pro místní byl hlavně zpočátku trochu zjevení z Východu – nebál se při sporu s municipalitami vypnout proud lanovkám a místní tisk pravidelně informoval o jeho krocích. Uvidíme, jestli přijde správná cena.

Český spor s Mittalem o půl miliardy

Obchodníci s pohledávkami kolem advokáta Marka Indry z brněnského fondu IFIS vstoupili do právního sporu po zkrachovalé strojírně ČKD Praha DIZ s někdejší společností ArcelorMittal Energy, dnes Tameh Czech. Případ se datuje až do roku 2013 a hraje se v něm o více než půl miliardy korun.

Češi vyvinuli pro BMW první samořiditelný kamion

Americký start-up ISEE, který systém autonomního řízení pro tahače připravil, má vedle Bostonu vývojové centrum i v Praze a Brně. Šestatřicetiletý vědec Michal Čáp vede tým, který má v ISEE na starosti tzv. autonomy stack, tedy software, který je zodpovědný za algoritmy plánování pohybu a interakci s ostatními účastníky provozu.

Spor o dluhy Zetoru skončil smírem

Po více než patnácti letech končí spor mezi Československou obchodní bankou a ministerstvem financí kvůli starým dluhům bývalého státního podniku Zetor. Posledním bodem byla žaloba ministerstva financí, které po bance požadovalo zaplatit úroky z prodlení ve výši 161,3 milionu korun.

Výroba tepelných čerpadel v Česku nabírá obrátky

Japonský výrobce klimatizačních systémů a tepelných čerpadel Daikin pětinásobně rozšíří výrobní kapacity své brněnské továrny na výrobu tepelných čerpadel. Rozšíření přibližně za 1,2 miliardy korun plánuje uskutečnit do roku 2025.

První nová bytovka ze dřeva

V Praze má vzniknout vůbec první bytový dům postavený ze dřeva. Jeho výstavbu plánuje developerská společnost Skanska Residential. Projekt, který postaví na brownfieldu v Praze 5, ponese název Radlický dřevák. Více informací a vizuál zde.