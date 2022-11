Automobilový průmysl se bude s omezováním výroby v důsledku nedostatku čipů potýkat přinejmenším do roku 2024. Předpovídá to podle agentury DPA studie poradenské společnosti Alix Partners. Studie upozorňuje, že poptávka po čipech pro automobily s rozvojem digitalizace a elektrifikace roste, zatímco dodavatelé čipů se kvůli hrozbě hospodářské recese a stoupajícím úrokovým sazbám zdráhají investovat do nových výrobních kapacit.

Situaci podle studie komplikuje rovněž skutečnost, že ziskové marže dodavatelů jsou u běžných čipů pro automobily až o 11 procentních bodů nižší než u čipů pro zábavní elektroniku či pro průmyslové zákazníky. Automobilový průmysl je navíc z pohledu dodavatelů „pouze malým odběratelem čipů“ s podílem mezi šesti a deseti procenty na globální výrobní kapacitě, píše se ve studii.

Poptávka po čipech pro automobily bude podle studie i v roce 2024 převyšovat nabídku, což bude tlačit vzhůru ceny těchto čipů i automobilů. V současné době činí doba od objednání do dodání čipů šest měsíců, takže je dvakrát delší než obvykle.

Studie rovněž upozorňuje, že vývoj nových automobilových modelů trvá tři až pět let, takže v době uvedení na trh jsou čipy používané v nových modelech již relativně staré. Pro dodavatele pak výroba těchto čipů není dostatečně lukrativní. „Investice polovodičového průmyslu se zaměřují především na ziskovější nové technologie,“ píše se ve studii.