Hypotéky v Česku nadále zdražují a stávají se stále více nedostupnými. Svědčí o tom poslední statistiky Fincentra Hypoindexu: průměrná nabídková úroková sazba se v listopadu vyšplhala na 6,31 procenta. Jen pro srovnání, před rokem činila 3,39 procenta. Pro žadatele o úvěry to znamená, že při běžně poskytované hypotéce zaplatí bance na měsíčních splátkách více než 23 tisíc korun.

Hypoteční sazby vzrostly i v meziměsíčním srovnání, a to o 0,11 procentního bodu. Podle Jiřího Sýkory, hypotečního analytika Fincentra, za tím stojí zejména ukončení akčních nabídek tuzemských bank. „Zvýšení sazby – stejně jako její snižování v minulých dvou měsících – mají na svědomí akční slevy. Ty nyní před slabší zimní sezonou skončily. Tyto drobné výkyvy jsou ale součástí běžného fungování hypotečního trhu a spíše jen potvrzují naše předpovědi o období stabilních úrokových sazeb, které by mělo trvat i do počátku příštího roku,“ říká.