Česká vláda jedná o dvou projektech továren na výrobu baterií do elektromobilů. Vedle Volkswagenu je ve hře i gigafactory s korejským partnerem. Jde v obou případech o lokalitu letiště Líně u Plzně. Novinářům to v úterý řekl před odletem z klimatické konference OSN (COP27) v Egyptě premiér Petr Fiala (ODS).

Gigafactory je podle Fialy projekt, který má zásadní význam pro konkurenceschopnost ČR. Je to projekt, který umožňuje zachování a restrukturalizaci automobilového průmyslu, na kterém je velmi významně postavena česká ekonomika, zdůraznil. „Jednáme o dvou: jedna, která by měla být v korejské režii, a druhá v režii Volkswagenu. Probíhají jednání na obou těch projektech. Jednání s Volkswagenem jsou teď velmi intenzivní. Dnes, myslím, byla delegace za ČR ve Wolfsburgu, probíhají další jednání na pracovní úrovni a děláme všechno pro to, aby ten projekt ČR získala,“ řekl v úterý.

„Naše vláda dělá aktivní kroky k tomu, aby gigafactory mohla v ČR být, a když říkám v České republice, tak myslím v Plzni,“ uvedl Fiala. Vláda na konci října oznámila, že nechá vytvořit studii o dopadech projektu na region, jehož zástupci mají proti plánům vlády námitky.

Vláda je podle Fialy schopná vojenské záložní letiště nahradit jinými prostorami. V úterý před německou ambasádou demonstrovali zástupci místních aeroklubů a leteckých škol, kteří chtějí letiště zachovat a bojí se, že prostor pro jeho přestěhování nebude.

Volkswagen by chtěl o umístění továrny rozhodnout do konce roku. Ve hře je ještě lokalita v Maďarsku a Polsku. Případná výstavba by mohla začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. Počítá se s postupným vytvořením více než 4000 kvalifikovaných pracovních míst. Hodnota továrny má být 120 miliard korun.

Vhodnou lokalitu pro továrnu na výrobu baterií do elektromobilů vybírala agentura CzechInvest rok a půl. Ve hře bylo 13 míst po celé zemi. Jako jediná možná lokalita pro gigafactory se nakonec ukázalo letiště Líně u Plzně. U dříve často zmiňovaného Prunéřova na Chomutovsku byl problém v malé velikosti pozemku, v případě Starého Sedla na Sokolovsku v jeho poddolování.