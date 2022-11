Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 10 000 pracovních míst, což by představovalo největší propouštění v historii tohoto podniku. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom v pondělí informoval deník The New York Times (NYT). Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí.

Rušení pracovních míst by mohlo začít už tento týden, jeho konečný rozsah se však ještě může změnit. Týkat se bude korporátních a technologických aktivit, včetně hlasové asistenční služby Alexa, uvedly zdroje.

Amazon by se tak stal další technologickou společností, která v poslední době přikročila k redukci počtu zaměstnanců. Americká internetová společnost Meta Platforms minulý týden oznámila, že propustí více než 11 000 lidí, což je zhruba 13 procent její pracovní síly. Meta je vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp. Americká internetová společnost Twitter už dříve ohlásila redukci počtu pracovních míst zhruba o polovinu.

Amazon v době pandemie nemoci covid-19 zažíval silný růst, který však začátkem letošního roku výrazně zpomalil. Firma navíc čelí vysokým nákladům v důsledku nadměrných investic a rychlého rozšiřování aktivit. Na její tržby mají v poslední době negativní vliv změny v nákupních zvyklostech spotřebitelů a vysoká inflace, píše The New York Times. Akcie podniku od začátku letošního roku přišly o 40 procent své hodnoty.

Amazon v České republice působí od roku 2013. O dva roky později otevřel distribuční centrum v Dobrovízi, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má společnost dalších více než 1000 specializovaných pracovníků.