Člen představenstva ČEZ Tomáš Pleskač je tím, kdo má hlavní dohled nad rozjetým jaderným tendrem. Na rozdíl od zkrachovalé soutěže na dostavbu Temelína před osmi lety bude tentokrát role státu mnohem významnější. Konečné slovo o vítězi nebude mít polostátní firma, nýbrž vláda. A tak tomu bude i u případných dalších reaktorů, které budou podle ČEZ potřeba. „My se soustřeďujeme na to, abychom do roku 2045 získali stavební povolení pro co největší počet jaderných zařízení,“ říká Pleskač v rozhovoru pro HN, který bude nejspíš na dlouho poslední. Vzhledem k citlivosti tématu se firma ohledně jaderného tendru na čas odmlčí.

