V dozorčí radě společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II), která je hlavním investorem výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech, budou nově také zástupci státu, který letos převzal majoritní podíl firmy. Rozhodla o tom valná hromada podniku, informovalo ministerstvo financí. Valná hromada na návrh resortu rozhodla o obměně čtyř členů sedmičlenné rady.
Změny v dozorčí radě EDU II iniciovalo ministerstvo financí, které zastupuje stát jako hlavního akcionáře podniku. Nově v ní tak budou zástupci ministerstva financí, a to náměstek ministra Tomáš Holub a vrchní ředitelé Veronika Peřinová a David Prušvic. Za společnost ČEZ byl do rady zvolen Ondřej Landa. V radě z dřívějška zůstali zástupci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) Petr Třešňák a Tomáš Ehler a dále Tomáš Pleskač ze společnosti ČEZ. Předsedkyní rady si následně její členové zvolili Veroniku Peřinovou, místopředsedou pak Tomáše Pleskače.
„Všichni noví členové dozorčí rady přinášejí do tohoto důležitého orgánu své odborné znalosti a zkušenosti z oblasti veřejné správy, ekonomiky, financí i energetiky. Ty budou pro další rozvoj projektu výstavby nového jaderného zdroje, který zrealizovala současná vláda, klíčové. Věřím, že jejich odbornost přispěje k zajištění hladkého průběhu projektu, jehož cílem je energetická bezpečnost a soběstačnost České republiky,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
Z dozorčí rady byli naopak odvoláni Jaroslav Hrubý, Bohdan Zronek, Michaela Soudná a Michaela Chaloupková.
Vláda letos na jaře rozhodla o koupi osmdesátiprocentního podílu EDU II, za který stát společnosti ČEZ zaplatil 3,6 miliardy korun. Pětinový podíl si ČEZ ponechal. Společnost EDU II jako hlavní investor projektu uzavřela s korejskou KHNP smlouvu o vybudování dvou jaderných bloků v Dukovanech. Stavba bude největší tuzemskou zakázkou. Náklady při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů v Dukovanech jsou při současných cenách 407 miliard korun. První blok by měl být hotový v roce 2036.
