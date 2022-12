Francouzský miliardář Bernard Arnault, který kontroluje největšího světového výrobce luxusního zboží LVMH – Moët Hennessy Louis Vuitton, ve svých třiasedmdesáti letech na odchod do důchodu vůbec nepomýšlí. Od své rodiny a dalších akcionářů konglomerátu si dokonce nechal schválit, že šéf představenstva může na svém postu setrvat až do svých 80 let, tedy o pět let déle, než to bylo nastaveno původně.

Muž, který v posledním miliardářském žebříčku agentury Bloomberg zaujal s čistým jměním 171 miliard eur (tedy 3,9 bilionu korun) první místo a vystřídal tak Elona Muska, řídí své impérium tvrdou rukou. Svým pěti dospělým potomkům (čtyřem synům a jedné dceři) sice svěřil vysoké manažerské posty, poslední slovo ovšem musí mít vždy on, poznamenal časopis Manager Magazin.