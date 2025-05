Tři měsíce na trhu, tři miliony prodaných kopií a půl miliardy zabitých herních postav. To je aktuální statistika českého herního hitu Kingdom Come: Deliverance II. První milion hráčů se pražskému studiu podařilo získat během 24 hodin od vydání nového titulu zasazeného do prostředí Českého ráje a Kutné Hory.

Vývojáři se pochlubili také pokračujícím zájmem o svou sedm let starou prvotinu, na kterou KCD2 přímo navazuje. Začátek příběhu vesnického drnohryza Jindřicha a mladého šlechtice pana Ptáčka z Pirkštejna si koupilo už deset milionů lidí.

Pro hráče se nyní chystá první ze tří příběhových rozšíření hry, závody na koních a také výrazné úpravy hratelnosti, které mají druhou část příběhu v Kutné Hoře trochu ztížit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se daří prodejům Kingdom Come: Deliverance 2 ve srovnání s prvním dílem?

Proč tolik vzrostl zájem o i první díl sedm let po jeho vydání?

Co vývojáři chystají pro hráče během následujících týdnů?