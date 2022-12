Pohonné hmoty v uplynulém týdnu dál výrazně zlevnily, benzin už je levnější než před začátkem války na Ukrajině. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 36,69 korun, před týdnem byl o 1,78 koruny dražší. O 1,79 koruny na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 38,07 koruny. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Ceny paliv v Česku klesají od konce října, od té doby Natural 95 zlevnil na litru o víc než šest korun a nafta zhruba o 9,30 koruny. V následujících dnech by podle analytiků měla paliva dál zlevňovat, ovšem pomaleji než dosud. Po Novém roce pak očekávají obrat trendu.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 35,94 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 37,51 koruny. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 37,67 koruny. Nafta se tam tankuje za 39,02 Kč za litr.

Za pokračujícím pádem cen pohonných hmot je podle analytika Purple Trading Petra Lajska vedle poklesu cen na rotterdamské burze a posilující koruně vůči dolaru především pokračující pád cen ropy na mezinárodním trhu, které se v uplynulých dnech dostaly na roční minima. Lajsek však upozornil, že ceny ropy mohou v následujících týdnech znovu růst, a to zejména kvůli oživení průmyslové výroby v Číně a také poklesu zásob v USA. To potvrzuje i vývoj na trhu s ropou v posledních dnech, kdy se pokles cen zastavil.

V následujícím týdnu by ovšem podle analytiků mělo snižování cen pohonných hmot v Česku pokračovat. „Pokles by měl zpomalovat, ale dosažení mety jedné koruny na litr benzínu i nafty vidím jako reálný,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. I on pak doplnil, že vzhledem k vývoji cen ropy z posledních dnů se v dalších týdnech rýsuje obrat trendu. „Je otázkou, jak se čerpací stanice postaví ke stále nadprůměrným maržím. Nejlevnější benzinky prodávají paliva i více než čtyři korun na litr pod průměrnou cenou na trhu,“ podotkl Tyleček. Možný růst cen paliv po Novém roce připustil i Lajsek.

Benzin byl podle dat CCS naposledy levnější letos 7. února, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, tehdy za něj řidiči dali v průměru 36,65 koruny za litr. Rusko napadlo Ukrajinu 24. února. Litr Naturalu 95 tehdy v Česku stál v průměru přibližně 37,50 koruny a nafta vyšla na necelých 36,50 koruny. Za dva týdny pak cena benzinu vyskočila skoro na 47,30 Kč/l a cena nafty téměř na 49,60 Kč/l. Od té doby ceny kolísaly. Na začátku letních prázdnin se průměrná cena Naturalu blížila 48 Kč/l, což byla dosud nejvyšší úroveň. Zhruba stejně tehdy stála nafta, dražší byla jen na jaře krátce po vpádu ruské armády na Ukrajinu.

V meziročním srovnání je nyní benzin o 17 haléřů na litru dražší než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 2,59 Kč na litru méně.