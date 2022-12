Největší český e-shop se od pondělí může chlubit největším robotickým skladem v zemi a druhým největším v Evropě. Alza jej v Chrášťanech u Prahy spustila o tři měsíce dříve oproti plánu, aby v předvánočním shonu odlehčila přetíženým pražským AlzaBoxům. Řidiči do nich všechny balíčky nyní vozí právě odtud a e-shop zákazníkům v hlavním městě slibuje, že objednávky odeslané před půlnocí dokáže doručit do šesti hodin ráno druhého dne. Podobnou praxi chce pak do března rozšířit na všechny boxy v republice, kterých je nyní přes 1200 a právě Chrášťany pro ně budou nyní fungovat jako jediný sklad.

Ten se rozkládá na ploše velké přes 8800 metrů čtverečních a vejde se do něj téměř 300 tisíc beden. O jejich distribuci se stará více než 400 pojízdných jeřábů. Alza do robotizovaného skladu investovala jednu miliardu korun.