Byla to dlouhá a místy i hodně vyhrocená jednání. Od doby, kdy Petr Kellner junior, prvorozený potomek zakladatele investiční skupiny PPF, naznačil svůj úmysl nechat se vyplatit z rodinného byznysu, uplynulo téměř devět měsíců. Nyní jednání konečně zamířila ke zdárnému konci.
Co se dočtete dál
- Jaké parametry má vypořádání rodiny Renáty Kellnerové s Petrem Kellnerem juniorem.
- Proč jednání trvala tak dlouho a jaké spory je ovlivňovaly.
- Co Petr Kellner se získaným kapitálem udělá.
