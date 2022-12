Česká ekonomika bude v příštím roce stagnovat. Inflace sice bude postupně klesat, přesto zůstane vysoká. Vyplývá to z odhadů zaměstnavatelských svazů. Tuzemské podniky budou podle nich reagovat úspornými opatřeními jako například omezením investic, výraznější propouštění zatím neočekávají.

„Ekonomika bude postupně zpomalovat. Trend je patrný z řady dat, od výhledu zakázek u nákladní dopravy přes šetření mezi podniky až po očekávání stagnace růstu v eurozóně. Vidíme, že se poptávka ochlazuje. Proto očekáváme v roce 2023 další zpomalení růstu na 0,9 procenta či níže,“ řekl ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Důležité podle něj bude to, zda se podaří dotáhnout všechna opatření k cenám energií pro firmy.

Hospodářská komora předpokládá v příštím roce stagnaci ekonomického výkonu. „Příští rok bude ekonomika stagnovat a zastaví se průmysl, který obvykle bývá jejím tahounem. I když bude růst cen během příštího roku zpomalovat, poměrně vysoká inflace bude charakterizovat i celý rok 2023,“ uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Předpokladem predikce je podle něj stabilita dodávek energií a funkční systém jejich cenových stropů.

Vysoký růst cen elektřiny a plynu vede k vysokému růstu nákladů firem a výdajů domácností, a to navzdory zavedeným vládním opatřením, protože efekt stropů účinných od ledna 2023 je zatím jen dílčí, upozornil Diro. Zejména na podnikatele podle něj negativně doléhá časová prodleva při zavádění opatření. Účinek vládních opatření limitují omezení daná evropskými předpisy, takže přijímaná opatření mohou podle něj sice inflaci zmírnit, nikoliv však vrátit ceny k úrovni loňského léta, dodal.

„Firmy se budou nadále potýkat především se zdražováním veškerých vstupů na jedné straně a nemožností promítnout tyto náklady v plné míře do cen pro zákazníky. Pokud by to udělaly, ztratí konkurenceschopnost. Kupní síla totiž v důsledku rekordní inflace neustále klesá,“ řekla generální ředitelka Asociace malých a středních podniků Eva Svobodová.

Uvedla, že nemůže vyloučit, že úsporná opatření ve firmách budou pokračovat či nabudou na síle. Už nyní k nim totiž podle ní musela část malých a středních podniků přistoupit. Zatím šlo vesměs o omezení investic, případně personální opatření, kdy se například nově neobsazovaly pracovní pozice zaměstnanců, kteří odcházeli do důchodu, podotkla.

„Ukončení činnosti firmy je sice až to poslední, už teď ale máme signály, že k němu řada podnikatelů, zejména na malých městech a vesnicích, bude muset dříve nebo později sáhnout,“ varovala Svobodová.