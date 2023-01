Na první pohled ten graf připomíná panorama Manhattanu či některé z asijských megapolí. Jedna vysoká věž mrakodrapu střídá druhou. Mezi nimi se ve stínu krčí o poznání nižší budovy. Ve skutečnosti se ale jedná o podrobný sloupcový graf popisující prosincovou inflaci v Česku. Co „budova“, to jedna skupina zboží či služeb ze spotřebního koše. Její výška udává meziroční růst (v ojedinělých případech i pokles) ceny. Šířka pak značí její význam pro výpočet celkové inflace, tedy váhu skupiny zboží či služby ve spotřebním koši.

Kupříkladu „věž“ zemního plynu už několik měsíců převyšuje všechny ostatní položky ze spotřebního koše. V prosinci bylo toto palivo meziročně dražší o 140 procent.

V případě sousední elektřiny naopak došlo už v říjnu k obrazné demolici „mrakodrapu“. Cena proudu je z pohledu spotřebitele meziročně nižší, v prosinci činil tento pokles 21 procent, spočítal Český statistický úřad. Do tohoto čísla se ale významně promítl vládní příspěvek na energie a nulový poplatek za podporované zdroje energie.

Meziročně se spotřebitelské ceny v prosinci celkově zvýšily o 15,8 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v listopadu.

„Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle doprava, kde zmírnil růst cen automobilů a cen pohonných hmot a olejů,“ uvedl ve středu Český statistický úřad. Například za naftu platili motoristé v prosinci roku 2022 jen o devět procent více než v prosinci 2021 (v listopadu činil rozdíl 22 procent), benzin byl kolem Vánoc dokonce jen o dvě procenta dražší než o dvanáct měsíců dříve.



Kdyby ale ČSÚ do celkového čísla nezahrnul loňské vládní opatření proti drahé energii, celková meziroční inflace by se v prosinci vyšplhala na 19,3 procenta. A samotná elektřina by byla o 67,9 procenta dražší (místo oficiálně vykazovaného poklesu 21 procent).

Na meziroční inflaci se v prosinci výrazně podepsal růst cen potravin, které jako celek zdražily o více než čtvrtinu – například cukr a vejce ale stály skoro dvojnásobek, mléko bylo dražší o polovinu.

„Oddíly potraviny, bydlení a energie se dohromady podílely na růstu meziroční inflace z více než z poloviny,“ uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. „Významně se však zdražovalo ve většině oddílů spotřebního koše. Pozitivní alespoň je, že v prosinci došlo k dalšímu zpomalení dynamiky imputovaného nájemného, což se promítá do zpomalování jádrové inflace.“

Další pozitivní zpráva přišla o meziměsíční inflaci. Ta mezi listopadem a prosincem činila 0,0 procenta. Ceny zboží dokonce meziměsíčně klesly o 0,2 procenta, ceny služeb ale vzrostly o 0,3 procenta.