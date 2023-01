Vysoké ceny energií vedou v posledním více než roce řadu Čechů k tomu, aby se poohlíželi po bydlení, které elektřiny nebo plynu ke svému provozu potřebuje co nejméně. Ani to ale neznamená, že by firmy nabízející tyto nemovitosti měly zaručený úspěch. Ukazuje to příklad výrobce nízkoenergetických a montovaných domů Tepora Group z Doksan na Litoměřicku. Ta i s ohledem na rostoucí konkurenci na trhu přicházela o zákazníky. V roce 2021, ze kdy má firma poslední zveřejněnou účetní závěrku, vykázala ztrátu přes 13 milionů korun. A nyní se dokonce ocitla v insolvenci.

