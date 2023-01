Nejen hvězdy světového ženského lyžování se o víkendu po čtyřech letech opět sjedou do Špindlerova Mlýna. Závody Světového poháru do krkonošského prominentního střediska přilákají také domácí byznysovou špičku. Potkávat se ve ski barech budou ministři, bankéři i tuzemští miliardáři. Ti to většinou nebudou mít ze svých apartmánů daleko.

Co ostatní fandové lyžování? Dostanou se ještě do hlediště? A kolik pořádání takové akce stojí a kdo ji zaplatí? HN odpovídají na několik základních otázek o největší lyžařské události v Česku.