Za další špatnou zprávu pro malé podnikatele označil předseda představenstva Asociace malých a středních podnikatelů Josef Jaroš debaty vlády o navýšení povinných odvodů živnostníkům. Informaci o materiálu projednávaném na vládě přinesl server Seznam Zprávy. Podle Jaroše by takový krok ještě více snížil zájem lidí podnikat.

Server popsal návrh ministerstva práce a sociálních věcí, kterým hodlá narovnat odvody živnostníků na sociálním pojištění. V průběhu tří let by se mohly zvednout o 60 procent. „V důsledku otrávení živnostníků bude jejich počet klesat, stejně tak můžeme předpokládat, že část podnikání se přesune do šedé zóny,“ uvedl Jaroš.