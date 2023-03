Od konce března se změní letový řád Letiště Praha. Nabídne možnost cestovat do 165 míst, což je 90 procent destinací, které z Ruzyně bylo možné navštívit před vypuknutím pandemie covidu-19. Vyplývá to z dat Letiště Praha poskytnutých partnerským společnostem.

Na jaře posílí stávající linky do oblíbených evropských měst, jako je Londýn, Paříž, Amsterdam, Barcelona, Riga a Helsinky. V číslech to znamená do britské metropole celkem 92 týdenních spojení, do francouzské 68 a nizozemské 42. Zároveň na odletové tabuli přibudou zcela nové destinace jako Bilbao a Sevilla (Španělsko), Gdaňsk (Polsko), Rimini (Itálie), Jerevan (Arménie) či Skiathos (Řecko).