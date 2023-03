Představte si, že vlastníte firmu. Ta už dorostla do určité velikosti a vy víte, že by bylo lepší, aby její řízení převzal někdo jiný. Kdo to bude? Kde ho najít? A půjde vůbec k vám do firmy? I takovými otázkami se zaobírá česká společnost Anderson Willinger, která se specializuje právě na hledání nových generálních ředitelů (CEO) a lidí do vrcholového managementu či představenstev.

„Poradenství dnes není jen o tom, že pro klienta někoho najmeme. Je to mnohem sofistikovanější. Firmy potřebují někoho, kdo se začne zajímat o to, kam se hodlají posouvat dál. A tak chtějí poradit, kde takového člověka najít,“ přibližuje headhunterka Lucie Teisler, zakladatelka firmy Anderson Willinger.