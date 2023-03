Kola a elektrokola značky Levit se budou vyrábět dál. Věřitelé zkrachovalé společnosti BP Lumen, pod kterou značka patří, ve středu na jednání na hradeckém krajském soudu schválili řešení úpadku firmy reorganizací. Strategickým partnerem a investorem ve firmě z Úpice na Trutnovsku by měl být olomoucký výrobce kol Olpran. Firma BP Lumen má přes 90 věřitelů, kterým dluží asi 830 milionů korun. Největším věřitelem je Česká spořitelna.

BP Lumen na sebe podala insolvenční návrh pro platební neschopnost loni v listopadu. Oznámila, že by úpadek chtěla řešit reorganizací, aby podnik mohl dál fungovat. Po nynějším rozhodnutí věřitelů by měla společnost do 120 dnů zpracovat reorganizační plán. Při reorganizaci by věřitelé měli získat větší výnos než při prodeji podniku konkurzem.

Výkonný ředitel BP Lumen Petr Svoboda řekl, že po propuštění části zaměstnanců má firma nyní asi 75 lidí a v omezené míře vyrábí. Ještě na konci loňského roku pracoval ve firmě dvojnásobný počet lidí. Do května se počítá s dalším propouštěním, ve společnosti by mělo zůstat jen asi 50 lidí. „Výrobu elektrokol Levit z dílů na skladě by měl zajistit Olpran, který finančně zajistí i dokoupení dalších potřebných dílů,“ řekl Svoboda. BP Lumen má na skladech díly asi za 200 milionů korun. Kola by měla končit v zahraničí, především na trzích Nizozemska, Francie a Finska.

Pro uspokojení věřitelů je podle BP Lumen zásadní právě zpracování a zhodnocení již pořízených dílů do výroby celých kol. Při zastavení výroby by totiž od celní správy u dovezených dílů hrozilo doměření takzvaného antidumpingového cla ve výši 99 milionů korun nebo nucená likvidace zásob. Pro uspokojení věřitelů se počítá i s prodejem nemovitého majetku BP Lumen, zejména areálu Tonava v Úpici.

Spoluvlastník Olpranu Boris Nestrašil řekl, že záměrem je přestěhování výroby z Úpice do závodu Olpranu v Hořicích na Jičínsku, kde je nyní asi 75 pracovníků. „Záměrem reorganizace je, aby firma byla dál životaschopná, aby se během dvou až tří let věřitelům vyplatilo co nejvíce pohledávek a aby značka Levit dál na trhu pokračovala,“ uvedl Nestrašil. Olpran, který měl loni tržby 861 milionů korun, by se podle reorganizačního záměru měl stát i vlastníkem BP Lumenu. Zatím jsou jeho vlastníky Pavel Bárta a Vladimír Pitaš.

BP Lumen ve sdělení soudu uvedla, že reorganizace by měla trvat do roku 2025 a věřitelům by za tu dobu mohlo být rozděleno asi 418 milionů korun, zatímco při konkurzu a rozprodeji majetku by to mohlo být asi 100 milionů korun. Hlavními věřiteli BP Lumen jsou banky. Česká spořitelna žádá asi 265 milionů korun, Komerční banka 157 milionů korun a ČSOB 145 milionů korun. Věřitelský výbor tvoří Česká spořitelna, Komerční banka a Česká správa sociálního zabezpečení.

Ještě loni v prosinci přitom ředitel BP Lumen Svoboda neviděl budoucnost firmy příliš růžově. Nového investora hledala firma od loňského léta a většina zájemců postupně odpadla. „Výroba kol je enormně náročná na hotovost a oproti ostatním odvětvím má velmi nízký výnos, obvykle 4 až 7 procent za rok, což nám v dnešní době moc nehraje do karet,“ řekl tehdy pro HN Svoboda.

Za poslední fiskální rok od ledna 2020 do září 2021 vyrobil BP Lumen přes 13 tisíc kol a elektrokol. Svoboda míní, že proto, aby byla investice pro zájemce lákavá, musel by podnik tato čísla několikanásobně zvýšit. „Za současné situace na trhu, který je totálně přesycený s pár stovkami tisíc elektrokol ve skladech, na prodejnách a u většiny výrobců, to bohužel není reálné,“ uvedl ředitel.

Novým insolvenčním správcem ve středu věřitelé na návrh České spořitelny zvolili pardubickou společnost 1. správcovská a konkurzní, když předtím z funkce konkurzního správce odvolali společnost INSKOL z Karviné. Ocenění majetkové podstaty BP Lumen udělá pražská znalecká společnost A-Consult plus.

Firma svůj úpadek dala do souvislosti s výkyvy trhu a problémy při obstarávání komponentů, které byly důsledkem epidemie koronaviru a války na Ukrajině. Dodací lhůty se prodloužily z měsíců na více než dva roky. Firma se proto musela více předzásobovat a více se kvůli tomu i zadlužovat.

V roce 2021 také koupila areál bývalého výrobce vah Tonava v Úpici. Loni však poptávka v Evropě po elektrokolech v souvislosti s energetickou krizí a rostoucí inflací rapidně klesla. „Bohužel, v současné době dochází k dodávání materiálů na výrobu, které byly objednány před rokem a více,“ uvedla firma na podzim s tím, že její úvěrové financování je zcela vyčerpané.

Značku Levit firma uvedla na trh v roce 2021, kdy ukončila spolupráci s partnerskou firmou na výrobě kol značky Apache. V plánech pro loňský rok měla BP Lumen výrobu až 40 tisíc kol ve zhruba 50 modelech. Elektrokola montuje z komponentů, které nakupuje od externích dodavatelů většinou z Číny, Tchaj-wanu a Japonska. Za poslední účetní období od října 2021 do konce září 2022 firma vykázala obrat 526 milionů korun.