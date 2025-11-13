Insolvenční správce zkrachovalého e-shopu Mamut uplatňuje ve 27 odpůrčích žalobách celkem 2,034 miliardy korun, o které by mohl zvýšit majetkovou podstatu zadlužené společnosti Mammoth. Nejvíce, celkem 1,252 miliardy, chce vysoudit od společnosti T-Mobile, vůči společnostem ze skupiny Unicorn a Plus4U pak uplatňuje částku zhruba 400 milionů korun a 339 milionů od J&T Leasing. Na dotazy ČTK to uvedl insolvenční správce společnosti Mammoth provozující e-shop, Pavel Fabian.
Mammoth je v úpadku od dubna 2023 kvůli neuhrazeným pohledávkám za dodávky telefonů a zařízení Apple. Podle vyjádření vlastníka e-shopu z něj údajně podvodem zmizelo 107 tisíc iPhonů a desítky tisíc příslušenství od Apple. Největšími věřiteli Mammothu jsou společnosti J&T Leasing a T-Mobile, které měly zprostředkovávat dodávky zařízení do Mamutu. Od něj je odebíraly v rámci smluv o pronájmu firmy SBJ a JAE Břetislava Janouška. Ten je všemi zúčastněnými označován za strůjce obřího podvodu. Pohledávky T-Mobilu za 3,2 miliardy ale insolvenční správce letos popřel, u J&T uznal 1,6 miliardy korun.
Aliance proti Kovářovi se drolí. V kauze Mammoth spolu válčí věřitelé T-Mobile a J&T
Podle mluvčího majitele Mammothu, společnosti Plus4U, Jana Charváta insolvenční správce žaluje některé společnosti ze skupiny Plus4U a Unicorn z titulu vrácení úhrady za služby, které e-shop Mamut dlouhodobě spotřebovával. „Jedná se celkem o částku 399 milionů Kč. V jednotlivých sporech společnosti ze skupiny Plus4U dokládají soudům důkazy o poskytovaných službách a jsme přesvědčeni, že poskytnutá plnění společnosti obhájí a budou před soudem prokázána. Současně lze zmínit, že žalovaná částka přesahuje v řádech skutečně poskytnutá plnění a minimálně z tohoto důvodu bude významně ponížena,“ uvedl Charvát. Doplnil, že u odpůrčích žalob na J&T a T-Mobile jde o to, že obdržely plnění bez řádného důvodu, konkrétně za dodávky zboží, které však podle Charváta dodáno nebylo.
Odpůrčí žaloby se podle správce týkají jednání firem před prohlášením konkurzu, kdy za ně Mamut údajně nedostal odpovídající protiplnění. „Všechny tyto spory se nacházejí ve fázi dokazování. Vzhledem k jejich složitosti a skutečnosti, že strany předkládají k prokázání svých tvrzení tisíce dokumentů, si troufám tvrdit, že nelze očekávat, že by o nich bylo v dohledné době rozhodnuto. Soud ve většině řízení uložil žalovaným stranám tzv. vysvětlovací povinnost, protože právě ony mají potřebné informace k dispozici. To lze vnímat pozitivně, neboť se tím zvyšuje šance, že soud objasní okolnosti sporů i bez úplné důkazní opory správce,“ uvedl Fabian.
Aktuální výše přihlášených pohledávek věřitelů Mammothu je podle Fabiana 5,696 miliardy korun, Plus4U pak uvádí částku 5,189 miliardy. Suma klesla z původních téměř 7,2 miliardy, když T-Mobile vzal zpět několik dílčích pohledávek za zhruba 1,47 miliardy korun. Podle mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivé šlo o podmíněné pohledávky uplatňované pouze z právní opatrnosti. „Po vyjasnění právní kvalifikace byly příslušné přihlášky pohledávek vzaty zpět. Celková expozice společnosti T-Mobile proti společnosti Mammoth dosahuje cca 2,5 miliardy Kč,“ řekla Šedivá ČTK.
Největšími dlužníkem Mamothu jsou Janouškovy firmy SBJ a JAE s dluhem 2,095 miliardy, což je podle Fabiana 95 procent majetkové podstaty Mammothu.
Společnost Plus4U ovládá stejně jako softwarovou skupinu Unicorn Vladimír Kovář. Firma tvrdí, že se na podvodu nepodílela a naopak je sama v celé věci poškozeným subjektem. Její zástupci rovněž odmítají, že by v případu hrál roli Unicorn i přes personální spřízněnost obou subjektů. Na tu opakovaně upozorňují největší věřitelé Mammothu.
„Společnost Unicorn opakovaně odmítá své zapojení v této kauze. Jak jsme již mnohokrát uvedli, společnost Mammoth patří do skupiny Plus4U, nikoli Unicorn. Vyjádření zástupců hlavních věřitelů je účelové a obsahuje mnohokrát vyvrácená tvrzení, což vyplývá mimo jiné i z dokumentů zveřejněných věřiteli v Insolvenčním rejstříku. Snaha šokovat kategorickým obviněním nemůže být vzhledem k dostupnosti důkazů o opaku úspěšná. Pokud by věřitelé měli kterékoli ze svých prohlášení podložené, jistě by příslušné důkazy již dávno poskytli,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK člen představenstva Unicornu Jan Jaroš.
Plus4U tvrdí, že většina ztracených telefonů a zařízení nešla od dodavatelů k Janouškovi přes e-shop Mamut. Rovněž uvedla, že je J&T odebírala od neoficiálních distributorů. Zmínila například firmy Z+M Servis nebo Protechnet. J&T naopak již dříve uvedla, že to není pravda a k dodávkám využívala oficiální distribuční kanály.
Případ nadále vyšetřuje policie, dosud nikoho neobvinila.
