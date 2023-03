Měsíc poté, co se dostala do likvidace, je tradiční česká značka Botas o krok blíže záchraně. Záměr obnovit výrobu tradičních bot projevila minulý týden zlínská společnost Vasky podnikatele Václava Staňka. Podmínila to však tím, že musí prodat osm tisíc zlevněných párů bot z vlastních skladových zásob. A to se jí nakonec podařilo. „Během včerejšího večera byl koupený potřebný 8000. pár,“ uvedla na sociální síti LinkedIn mluvčí společnosti Aneta Zenkerová.

