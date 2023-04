To video publikovala snad všechna velká zahraniční média a proniklo i do českého zpravodajství. Raketa Starship společnosti Space X miliardáře Elona Muska se v něm odlepila od země a krátce poté explodovala. Zkušební let sama firma odmítla označit za neúspěch, jelikož jí podle jejích slov pomůže zlepšit spolehlivost rakety. Exploze byla vrcholem náročného týdne, na jehož konci je Musk zhruba o 13 miliard dolarů, tedy asi o 270 miliard korun, chudší.

Agentura Bloomberg uvádí, že současný pokles hodnoty Muskova majetku na zhruba 164 miliard dolarů je prozatím největší v letošním roce. Hlavním důvodem však není výbuch rakety, nýbrž potíže automobilky Tesla. Cena akcií výrobce elektromobilů ve čtvrtek klesla takřka o 10 procent na 162,99 dolaru za akcii. Na podobných úrovních zahájila i páteční obchodování.