Americký maloobchodní řetězec s potřebami do domácnosti Bed Bath & Beyond požádal konkurzní soud o bankrotovou ochranu před věřiteli. Vyplývá to ze zprávy soudu. Firma se již delší dobu potýká s problémy. V lednu uvedla, že existují „výrazné pochybnosti“ ohledně její schopnosti pokračovat v provozu a že zvažuje možnosti restrukturalizace dluhu.

V loňském roce společnost spustila program k ozdravení svých aktivit, v rámci kterého propustila zhruba pětinu zaměstnanců a získala záchranný úvěr v hodnotě 375 milionů dolarů (zhruba osm miliard Kč), napsala agentura Bloomberg. Letos se firma neúspěšně pokoušela zajistit si finance v hodnotě přes miliardu dolarů.

Bed Bath & Beyond se potýká s ostrou konkurencí ze strany internetových prodejců a se změnami v nákupních zvyklostech spotřebitelů. Společnost v neděli uvedla, že jejích 360 obchodů Bed Bath & Beyond a 120 prodejen buybuy BABY zatím zůstává v provozu. Hodnota aktiv i závazků firmy se podle soudní zprávy odhaduje na jeden až deset miliard dolarů (až 214 miliard Kč), napsala agentura Reuters.

Trpí také akcie společnosti, které byly zařazovány do takzvané „meme“ kategorie. Loni v březnu se jedna akcie společnosti prodávala za více než 22,50 dolaru, v pátek ale byla jejich hodnota necelých 0,3 dolaru, což je propad o 98,7 procenta.