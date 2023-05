ChatGPT usnadňuje spoustu lidských činností: píše za nás e-maily, vytváří prezentace, sumarizuje texty, odpovídá na otázky… Dokáže ale řídit firmu? Portugalský podnikatel João Ferrão dos Santos to zkusil a byl překvapený, co umělá inteligence v tomto směru dokáže.

Je to do velké míry pokus, který se veze na současné vlně zájmu o generativní jazykové modely, ale ukazuje, že využití AI je opravdu široké a zasahuje až do výsostně lidských cností spjatých s byznysem: nahrazuje – aspoň do určité míry – podnikavost, vynalézavost, kreativitu. A postará se i o nudnější část podnikatelského příběhu: přípravu smluvních dokumentů nebo psaní e-mailů.

Čtyřiatřicetiletý Santos není v oboru start-upů a technologických firem žádný nováček. Sám už několik start-upů založil a další podpořil jako andělský investor. V březnu letošního roku se ovšem pustil do zcela neprobádaných vod. Viděl razantní pokrok v oblasti jazykových modelů a rozhodl se, že otestuje, co všechno chytrý chatbot dokáže. Zeptal se aplikace ChatGPT, respektive její nejvýkonnější a nejpřesnější verze GPT4, jaký byznys začít, když má pouze tisíc eur jako vstupní kapitál a hodlá mu věnovat pouze jednu hodinu svého času denně. Umělá inteligence nabídla tři nápady:

Správa sociálních sítí

Online kurzy

Vlastní módní značka

Santos si vybral třetí variantu s tím, že bude prodávat trička a mikiny z udržitelné bavlny potištěné uměním vytvořeným umělou inteligencí. A pokračoval v konverzaci dotazem, jak se má jeho značka jmenovat. Nabídka zněla: Intellistyle, AIstetic, Cogniwear. Nepřekvapivě padla volba na druhou variantu, a tak se zrodil nový módní brand AIsthetic Apparel.

Posléze GPT4 vytvořila byznysplán s konkrétními doporučeními na cenotvorbu, tipy na dodavatele oblečení i logistických služeb, tvorbu e-shopu a marketingovou strategii. Zároveň chatbot vytvořil slogan „Wear the Future“ i zadání, podle něhož pak další AI služba Midjourney vytvořila logo značky.

Santos celý postup sdílel na sociálních sítích a stal se z toho virální hit. Během dvou hodin měl prvních 2500 eur jako investici od svých kamarádů a následně získal 100 tisíc eur v rámci takzvaného pre-seed finančního kola. GPT4 připravil term sheet, tedy soupis hlavních parametrů uvažované transakce, a následně i samotné akcionářské smlouvy.

Byznys se také rozjel velice pěkně: po pěti dnech už AIsthetic Apparel prodal triček a mikin za 10 tisíc eur. Umělá inteligence za Santose dál dělá spoustu „lidské“ práce: píše e-maily zákazníkům, příspěvky na sociální sítě…

„Celé jsem to začal s dětskou zvědavostí. Původně jsem myslel, že to bude měsíční projekt jen tak pro zábavu, ale zjistil jsem, že mě baví ten proces, byznysová cesta, a chci vědět, kam až povede,“ říká Santos, jenž má na svém profilu na LinkedInu jako pracovní pozici uvedené Human Co-founder, tedy lidský spoluzakladatel, v realitě ale podle svých slov funguje spíš jako výkonný pomocník umělé inteligence. „Jedno je jisté: nikdy mě podnikání nebavilo tak moc jako teď.“

