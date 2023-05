Evropa se nyní prostřednictvím dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) snaží kompenzovat výpadky v dodávkách z Ruska. Podle agentury Bloomberg je nicméně možné, že plány na výstavbu nových evropských terminálů pro dovoz LNG již zašly příliš daleko. Kapacity terminálů by po roce 2030 mohly výrazně převyšovat poptávku, protože evropské země budou čím dál více využívat energii z obnovitelných zdrojů. Hrozí tak, že infrastruktura v hodnotě miliard eur se stane zbytečnou, píše Bloomberg.

Podle Institutu pro energetickou ekonomiku a finanční analýzu (IEEFA) se evropské kapacity pro dovoz LNG v tomto desetiletí zvýší zhruba o 50 procent. Některé scénáře přitom naznačují, že evropská poptávka po LNG se zvyšovat nebude, nebo bude dokonce klesat. Do konce roku 2030 by podle IEEFA v Evropské unii mohly být nevyužité kapacity pro dovoz LNG v objemu až 250 miliard krychlových metrů ročně. To odpovídá více než polovině celkové poptávky po plynu v EU v roce 2021.

Evropa uplynulou zimu přestála bez výraznějších výpadků v zásobování plynem, a to díky relativně teplému počasí, nižší spotřebě energie a dovozu LNG. V důsledku toho jsou nyní evropské zásobníky plynu plnější, než je pro toto období obvyklé. Do Evropy však kvůli obavám z příští zimy stále směřují rekordní objemy LNG. V některých dnech jsou kapacity terminálů plně vytížené a tankery s LNG musí nečinně čekat na moři na vykládku, píše agentura Bloomberg.

Evropa tedy nyní nové terminály k uspokojení současné poptávky po LNG potřebuje. Panují však obavy z nedostatečné poptávky v dlouhodobějším horizontu. Podle jednoho ze scénářů Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by spotřeba plynu v EU mohla do roku 2030 klesnout až o 45 procent v důsledku přechodu k obnovitelným zdrojům energie.

Esther Angová ze společnosti MET International obchodující s plynem nicméně uvedla, že Evropa bude LNG i po roce 2030 potřebovat. EU navíc dodatečné kapacity pro dovoz LNG vnímá jako pojistku pro zabezpečení dodávek, píše agentura Bloomberg. Upozorňuje rovněž, že plovoucí LNG terminály lze v případě potřeby použít jako tankery, nebo přesunout do jiných lokací, například do Asie. Některé terminály je navíc možné uzpůsobit pro jiné suroviny, například vodík či čpavek.