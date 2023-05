Starostové se na dvoudenním sněmu Svazu měst a obcí snažili přesvědčit vrcholné politiky, že zvýšení daně z nemovitosti, které je součástí takzvaného konsolidačního balíčku, jde proti zájmům měst. Poukazovali na to při čtvrteční návštěvě prezidenta republiky Petra Pavla a následně také v pátek za přítomnosti premiéra Petra Fialy (ODS).

Starostům vadí, že chystaný balíček, který má snížit v příštím roce schodek rozpočtu o 94 miliard korun, počítá se zvýšením daně z nemovitosti o základní sazbu. To ve většině měst a obcí znamená zdvojnásobení taxy. U některých měst, která si daň už v minulosti sama navýšila, to může být méně, například o třetinu či polovinu. Suma, o kterou se daň zvedne, však celá poputuje do státního rozpočtu. „Stanovení daně z nemovitosti bylo výsostným právem zastupitelstva. V tomto směru to považujeme za nesprávné a popírající 30letý vývoj a oddělení státní správy a samosprávy,“ řekl prezidentovi místopředseda Svazu měst a obcí a olomoucký primátor Miroslav Žbánek.