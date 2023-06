Britský antimonopolní úřad (CMA) schválil americké společnosti Amazon záměr převzít za 1,7 miliardy dolarů (37 miliard korun) firmu iRobot, která je výrobcem vysavače Roomba. Úřad to v pátek oznámil na webu britské vlády. Transakce podle něj v Británii neohrozí hospodářskou soutěž. Plánem na převzetí se ještě zabývají Evropská komise (EK) a Federální obchodní komise (FTC) ve Spojených státech.

„Rozhodnutí britského antimonopolního úřadu nás těší a jsme odhodláni podporovat regulační orgány v jejich práci,“ reagoval na rozhodnutí mluvčí společnosti Amazon. „Těšíme se, že podobná rozhodnutí brzy přijmou i další regulační orgány,“ dodal.

Regulační orgány na obou stranách Atlantiku jsou obezřetné v případech, kdy malé konkurenty přebírají velké technologické společnosti, zejména ty, které mají přístup k velkým objemům uživatelských dat. Schválení těchto transakcí zpravidla předchází nápravná opatření, připomíná agentura Reuters.

Návrhem transakce se zabývá také americká FTC. Zajímá ji, zda by si pak internetový prodejce Amazon nezvýšil tržní sílu v segmentu domácích spotřebičů. EK si jí všímá spíše z obav ohledně ochrany soukromí. Vysavač Roomba je totiž kromě uklízení schopen také zaznamenávat údaje o prostoru v domácnosti.

Otázky EK se podle zdrojů listu Financial Times (FT) týkají hlavně toho, jak přístroj funguje a pořizuje snímky. Na internet totiž už dříve unikly snímky pořízené vývojovou verzí vysavače. Společnost iRobot věc prošetřuje a pozastavila spolupráci s dodavatelem, který data zpracovává. EK by měla rozhodnout do 6. července.