V mezinárodní soutěži Future Enterprise Awards se utkávají inovativní projekty a jejich lídři, kteří svých cílů dosahují s pomocí digitálních technologií. Letos poprvé soutěž přichází do Česka. Pořádá ji analytická a poradenská firma IDC společně s partnery Dell Technologies, Vodafone a Hospodářské noviny, za podpory společností Direct People a Digiskills.

Soutěží se ve třech kategoriích: Best in Future of Connectedness, Best in Digital Infrastructure, Digital Leader of the Year. Nominovat někoho nebo přihlásit sebe můžete do 21. července zde.

Tady je přehled národních vítězů z posledních let, které mohou sloužit jako inspirace i pro české firmy, manažery a podnikatele.

Disneyland, Hong Kong

2018

Jeden z největších zábavních parků v Asii v roce 2018 pro svých více než osm tisíc zaměstnanců vytvořil mobilní aplikaci nazvanou CastApp. Jejím prostřednictvím získávají klíčové informace pro svou práci a můžou efektivní cestou komunikovat mezi sebou, kdykoli a kdekoli. Firma tím vyzmizíkovala nepřehlednou plejádu jiných komunikačních kanálů – od e-mailů, přes papírové dokumenty až po klasické nástěnky.

Disneyland v Hong Kongu je v provozu 24 hodin denně, což klade na komunikaci personálu vysoké nároky. CastApp umožnil výrazně zredukovat pracovní agendu HR a IT oddělení, zejména co se týče formulářů. Řeší se přes ní i nemocenské, docházka, žádosti o dovolenou, přehazování směn či mimořádná varování - například před blížícím se tajfunem.

V prvních třech měsících po spuštění CastApp aplikaci používalo 87 procent zaměstnanců, více než 300 ji používá denně.

Unilever, Čína

2019

Unilever je jeden z největších výrobců spotřebitelského zboží na světě. Ve svém portfoliu má více než 400 značek typu Knorr, Algida, Dove, Rama, Lipton nebo Axe, které aspoň jednou denně použije 2,5 miliardy lidí po celém světě. Unilever zaměstnává celkem 150 tisíc lidí a prodává zboží ve víc než 190 zemích. Čína je klíčovým trhem nejen z pohledu velikosti, ale i z pohledu inovací. Společnost tam přesunula vývojové centrum, které má na starosti digitální strategii - ta zahrnuje celou řadu datových systémů, jejichž správa má za úkol předcházet provozní nestabilitě a přinášet nové obchodní příležitosti.

Integrace roztříštěných datových technologií a vývoj jednotné datové služby do jedné platformy probíhá právě v čínské centrále. Unilever používá tzv. Robotic Process Automation na automatický sběr dat a následně jejich propojení s byznysovými procesy nebo při optimalizaci organizační struktury.

Díky zmíněné platformě se Unilever Chině podařilo rozjet přímý online prodej zákazníkům se stoprocentním meziročním růstem a čtyřicetiprocentní snížení nákladů na střední management.

Purdue Research Foundation, USA

2022

Vítězem loňského ročníku Future Enterprise Awards v Severní Americe se stala výzkumná nadace univerzity Purdue. Instituce sídlící ve státě Indiana vyhrála díky projektu Private Cellular Network as a Service - jde o jednu z prvních a největších privátních 5G sítí ve Spojených státech, využívající kmitočtové pásmo 150 MHz a pokrývající plochu čtyř tisíc kilometrů čtverečních. Pokrývá stotisícové město Lafayette, kde síť využívají místní obyvatelé, firmy, studenti i výzkumníci z univerzity.

Síť nabízí vysokorychlostní a spolehlivý signál ve venkovních i vnitřních prostorách a slouží nejen ke komerčnímu i akademickému využití, ale i jako podkladová platforma pro projekt smart city.

AirAsia, Malajsie

2022

AirAsia je jednou z největších leteckých služeb v asijsko-pacifickém regionu. V roce 2018 se společnost vydala cestou transformace, aby se stala více než jen leteckou společností. Do své cestovní, lifestylové a e-commerce platformy, která integruje i logistické a finanční služby, zahrnula i hotely, online nakupování a další možnosti. Její mobilní aplikace Super App se tak stala jedním místem pro desítky digitálních služeb.

Spolupráce AirAsia s dodavatelem technologií přinesla hmatatelné výsledky: nárůst výnosů díky nabídce velmi přesně zacílených nabídek s optimalizovanými cenami pro 51 milionů zákazníků, lepší zákaznickou zkušenost, zvýšení produktivity díky centralizaci podnikových nástrojů pro komunikaci a týmovou spolupráci do jediné platformy a optimalizaci nákladů.

eSmartHealth, Hong Kong

2022

Obří hongkongská společnost Hong Kong Telecommunications v roce 2011 založila dceřinou společnost eSmartHealth Limited, jejímž prostřednictvím poskytuje zdravotnickým pracovníkům a pečovatelům cloudové služby v oblasti telemedicíny. Loni vyvinula platformu pro lékařské služby s všeříkajícím názvem DrGo. Ta umožňuje uživatelům využívat online lékařské konzultace – od všeobecného zdravotního a lékařského poradenství až po konzultace chronických onemocnění.

Síť spolupracujících doktorů a nemocnic umožňuje videokonzultace na dálku bez nutnosti fyzické návštěvy, čímž eliminovala 30 procent dojíždění a čekání v nemocnicích. Jak uvádí IDC, DrGo nastavuje novou laťku pro digitální transformaci v oblasti zdravotní péče a vychází vstříc chování uživatelů v době po pandemii covid-19.