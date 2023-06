O tom, že by Češi mohli podobně jako třeba Američané začít podávat hromadné žaloby, mluví politici už minimálně šest let. Díky novince by se poškozeným zákazníkům vyplatilo se soudit i kvůli škodě v řádu stovek korun. Zákon, který by hromadné žaloby...

22. 5. 2023 ▪ 3 min. čtení