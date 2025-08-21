Polská petrochemická skupina Orlen v prvním pololetí více než zdvojnásobila čistý zisk na 5,93 miliardy zlotých (zhruba 34 miliard korun). Firma, která v České republice vlastní rafinérskou skupinu Orlen Unipetrol, o tom informovala na svých internetových stránkách.
K růstu čistého zisku přispěla skutečnost, že v loňském prvním pololetí výsledky Orlenu zasáhly rozsáhlé mimořádné náklady spojené s daní z nadměrných zisků. Tu zavedla polská vláda, aby mohla financovat zmrazení cen energií. Tržby společnosti Orlen v letošním prvním pololetí na rozdíl od čistého zisku klesly, a to na 134,19 miliardy zlotých ze 151,84 miliardy před rokem.
Rafinérská a petrochemická společnost Orlen Unipetrol oznámila, že vykázala v Česku za první pololetí čistou ztrátu pět miliard korun při tržbách 74,3 miliardy korun. Meziroční srovnání firma neposkytla, za celý loňský rok ale byla ve ztrátě 16,3 miliardy korun po zisku 5,2 miliardy korun v roce 2023.
Orlen Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Její pololetní výsledky podle mluvčího Pavla Kaidla kromě nadále složité ekonomické situace a vysokých cen energií negativně ovlivnila také dvouměsíční odstávka v petrochemické části závodu v Litvínově.
Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická firma Remaq a výzkumné centrum v Brně.
