Až Nvidia oznámí, že meziročně poklesl prodej čipů pro provoz a vývoj systémů umělé inteligence, bude to ekonomická katastrofa. Nic takového ale – zatím – nenastalo. Šéf a zakladatel společnosti Jensen Huang v noci na čtvrtek oznámil další dvouciferný růst obratu i zisků.
Výrobce nejpoužívanějších AI čipů oznámil 62% meziroční navýšení obratu za třetí čtvrtletí svého finančního roku 2026. Obrat firmy překonal 57 miliard dolarů a čistý zisk dosáhl téměř 32 miliard.
