Technologický gigant Nvidia, který zatím nejvíce vytěžil z takzvané AI revoluce, nemusí mít tak silnou pozici, jak se může z jeho rekordních výsledků zdát. Ukousnout si z podílu Nvidie chtějí firmy nejen z USA, ale také od největšího rivala, který s Amerikou soupeří o nadvládu na poli umělé inteligence. Čína se snaží tlačit své vlastní firmy a jedna z nich teď vstoupila na burzu v Šanghaji. Její akcie při takzvaném IPO (initial public offering – první veřejná nabídka akcií) vyletěly o více než 400 procent.
Co se dočtete dál
- O jakou firmu jde?
- Proč byl o její akcie velký zájem?
