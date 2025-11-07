Bílý dům podle informací serveru The Information rozhodl nepovolit společnosti Nvidia prodávat její nejnovější zmenšené čipy pro umělou inteligenci (AI) do Číny. Podle tří informovaných zdrojů serveru o tom administrativa informovala příslušné úřady.
Nvidia poskytla vzorky čipu B30A několika čínským zákazníkům. Model lze využít k trénování velkých jazykových modelů, pokud je efektivně uspořádán do velkých klastrů, uvedla agentura Reuters. Nvidia podle dvou zaměstnanců společnosti aktuálně pracuje na úpravách B30A v naději, že administrativa postoj přehodnotí.
Nvidia dříve uvedla, že přísnější omezování vývozu ze strany americké vlády ji stálo 5,5 miliardy dolarů. Generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang a další lídři z technologického sektoru argumentovali, že taková omezení oslabují konkurenceschopnost Spojených států na jednom z největších světových trhů s technologiemi.
Americký výrobce od dubna do srpna čekal na souhlas vlády prezidenta Donalda Trumpa s vývozem čipů H20 do Číny. Tento typ polovodičů se sníženým výkonem Nvidia vyvinula právě pro čínský trh, aby se vešla do limitů stanovených Trumpovou administrativou.
Čínští regulátoři následně v srpnu vydali neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolali si také vedení Nvidie kvůli údajným závažným bezpečnostním problémům. Následně čínské úřady nařídily největším technologickým firmám v zemi přestat nakupovat čipy Nvidie a zrušit stávající objednávky.
