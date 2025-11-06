Čína porazí Spojené státy v závodě o umělou inteligenci (AI), a to díky nižším nákladům na energii a volnějším předpisům. Řekl to na summitu o budoucnosti AI pořádaném Financial Times generální ředitel amerického výrobce čipů Nvidia Jensen Huang a vyzval Spojené státy, aby urychlily své úsilí.
„Čína vyhraje závod v oblasti umělé inteligence,“ prohlásil Huang. „Jak již dlouho říkám, Čína je v umělé inteligenci o nanosekundy pozadu za Amerikou,“ dodal.
Nvidia se minul týden stala první společností na světě s tržní hodnotou pět miliard dolarů (105,8 miliardy korun), i když od té doby její hodnota klesla na zhruba 4,7 miliardy dolarů. Čipy firmy Nvidia se používají k trénování a napájení systémů generativní AI, v současné době se však v Číně neprodávají kvůli obavám USA o národní bezpečnost a zákazu čínské vlády.
Huang opakovaně žádal Washington, aby uvolnil omezení vývozu čipů Nvidie s tím, že tato politika pouze pomůže Číně v rozvoji vlastní technologie. V říjnu uvedl, že USA mohou vyhrát souboj o AI, pokud svět, včetně obrovské základny vývojářů v Číně, bude používat systémy Nvidia. Vyzval proto americkou vládu, aby uvolnila vývoz čipů, a udržela tak zbytek světa závislý na americké technologii.
Washington a Peking uzavírají obchodní příměří. Trump pochopil, k čemu Čínu potřebuje
Huang také kritizoval nová omezující pravidla týkající se AI, která zavedly americké státy, a porovnal je s Čínou, kde stát dotuje elektřinu pro napájení této technologie. Západní země, včetně USA a Británie, podle něj brzdí cynismus vůči AI.
Odborníci se domnívají, že čínští výrobci čipů budou mít do konce tohoto desetiletí potíže vyrovnat se technologické vyspělosti firmy Nvidia. Mezi výzvy patří vývoj správného softwaru pro využití výkonu čipů a modernizace výrobních nástrojů.
