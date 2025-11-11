Energetická skupina ČEZ za tři čtvrtletí letošního roku vydělala 21,5 miliardy korun, čistý zisk skupiny meziročně klesl zhruba o 6,5 procenta. Provozní zisk (EBITDA) naopak oproti loňsku stoupl téměř o tři procenta na 103,2 miliardy. Vyplývá to z údajů, které společnost zveřejnila v úterý ráno. Vedení podniku také upřesnilo svůj celoroční výhled pro dividendu klíčového očištěného čistého zisku, který očekává na úrovni 26 až 28 miliard korun. Za prvních devět měsíců činil 22,2 miliardy.
Provozní výnosy ČEZ za tři čtvrtletí meziročně klesly o dvě procenta na 240,4 miliardy korun. Pozitivně se podle firmy v hospodaření projevilo zejména začlenění distributora plynu GasNet do skupiny. Výnosy rostly také v distribuci a prodeji elektřiny a rovněž díky vyšší výrobě jaderných elektráren. Naopak negativně oproti loňsku působil pokles cen vyrobené elektřiny a nižší zisk z obchodování s komoditami. Nižší čistý zisk je podle společnosti také výsledkem růstu odpisů o 14,3 miliardy korun, a to vlivem začlenění GasNetu a také zrychlením odpisů uhelných aktiv.
ČEZ může stát převzít celý, máme dva scénáře, říká Havlíček. Plus další plány v ekonomice
Polostátní společnost také potvrdila své očekávání pro celoroční provozní zisk, předpokládá ho na úrovni 132 až 137 miliard korun.
Výsledky hospodaření podle předsedy představenstva a generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše potvrdily stabilitu ČEZ i během pokračující transformace energetiky.
„Daří se nám naplňovat strategii rozvoje bezemisních zdrojů, posilujeme pozici v distribuci a rozšiřujeme aktivity v oblasti plynu. Po loňské akvizici plynárenské distribuční společnosti GasNet letos kupujeme společnost Gas Distribution, čímž s výjimkou Prahy pokrýváme distribuci plynu po celé České republice. Výrazně investujeme do rozvoje distribučních a výrobních aktiv,“ řekl Beneš.
Beneš dále uvedl, že celkové investice firmy letos vzrostly meziročně o 11 procent na 38,7 miliardy korun. Největší růst byl patrný ve výrobě, kde ČEZ investoval například do výstavby nových teplárenských kapacit nebo modernizace jaderných elektráren. Jejich celoroční výroba podle společnosti měla letos stoupnout o dvě terawatthodiny (TWh) na 32 TWh elektřiny.
Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o procento na 24,9 TWh, spotřeba plynu na území GasNet pak stoupla oproti loňsku o devět procent na 42,2 TWh.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.
