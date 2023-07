Pro penzisty, zejména pro ty s nižšími příjmy a výdaji, znamená letošní rok zhoršení situace, co se týká dopadů inflace. Ze sledovaných typů domácností přitom byli po většinu období důchodci nejméně zasaženou skupinou. To se však na začátku letošního roku změnilo a domácnosti penzistů se staly naopak těmi, na které inflace doléhá nejvíce. Uvádí to studie IDEA institutu CERGE-EI, která od ledna 2020 do března 2023 zkoumala, kdo je růstem cen zasažen nejvíce.

Studie srovnává pět typů domácností: rodiny s dětmi, samoživitelé, důchodci s nižšími výdaji, důchodci s vyššími výdaji a ostatní domácnosti. Dělení domácností penzistů je podle takzvaného mediánu výdajů, obě skupiny jsou tedy stejně velké. Studie říká, že na penzisty doléhala inflace nejméně po většinu sledovaného období, až do prosince 2022. „Od letošního ledna se stali skupinou zasaženou nejvíce. Tato náhlá změna vyplývá zejména ze skokového zvýšení cen bydlení včetně energií, a to kvůli způsobu zohlednění takzvaného úsporného tarifu,“ uvádí studie, která vychází z dat Českého statistického úřadu.