Zatímco se v Česku znovu rozjela vášnivá debata o tom, jestli má stát platit pár milionů korun za michelinského průvodce, poněkud pod hladinou veřejného zájmu prošuměla zpráva o mnohem tučnějším výdaji z erární kasy. Jde o 150 milionů na inovativní podnikání start-upů a nových firem v Česku. Je to akce ministerstva průmyslu a obchodu společně s agenturou CzechInvest, které vyhlásily výzvu z Národního plánu obnovy – na dotaci by mohlo dosáhnout až 500 subjektů.

Prý je pro konkurenceschopnost České republiky klíčové, aby vláda podpořila nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a ty tak udržely krok s ostatními zeměmi, říká ministr Jozef Síkela. To zní sice logicky, ale zůstává velký otazník nad tím, jestli by to stát měl dělat zrovna tímto způsobem. Program totiž slibuje oněch 150 milionů utratit za poradenství, konzultace, mentoring, hledání investorů nebo ověření obchodních plánů…

V týdnu jsem si v off-record módu psal s několika významnými představiteli české startupové i venture kapitálové scény a prakticky jednohlasně se shodovali na tom, že něco takového by stát vůbec nemusel, nebo spíš neměl dělat. Varovali před tím, že se pouští do akce bez vhledu a porozumění, navíc s výrazným rizikem pro odklon penězovodů skrz neprůhledné plnění.