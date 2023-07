Vláda na středečním zasedání schválila zaplacení poplatku společnosti Michelin za zařazení Česka do gastronomického průvodce. HN to potvrdilo několik zdrojů blízkých jednání vlády i podnikatelů z gastronomického průmyslu. Informaci po jednání vlády potvrdil i ministr dopravy Martin Kupka. „Je to nástroj, jak Česko propagovat v zahraničí,“ citovala jeho slova agentura ČTK.

Mělo by jít celkem o 54 milionů za pětiletou službu: čtyři miliony za zpracování analýzy potenciálu tuzemského trhu a 10 milionů ročně za vydání průvodce. Francouzská společnost požadovala, aby se za spolupráci zaručil stát nebo jeho zastřešující instituce. Poplatek už hradí většina zemí v Evropě – Česko a Slovensko zůstávaly mezi posledními, kdo peníze neposílal.