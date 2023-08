Generální ředitel české pobočky Vodafonu Petr Dvořák se od září stane v centrále mateřské skupiny v Londýně ředitelem pro téměř 50 partnerských trhů. Českého operátora povede do doby, než Vodafone najde vhodného nástupce. Firma to ve středu oznámila v tiskové zprávě.

Divize partnerských trhů (Partner Markets) vznikla v roce 2002 a jejím úkolem je vytvářet strategické aliance v zemích, kde Vodafone nemá vlastní síť. Umožňuje tak zákazníkům místního operátora využívat služby Vodafonu, a Vodafone tak rozšiřuje svůj dosah na trhy, kde nemá majetkový podíl.

V současnosti takto Vodafone působí v 46 zemích. V Oceánii to je například Austrálie, Nový Zéland, Fidži, v Asii Japonsko, Singapur, Katar, v Jižní Americe Chile, Argentina, Peru, v severní Americe Kanada a USA a v Evropě třeba Finsko, Francie, Belgie, Švýcarsko nebo Island.

Dvořák je generálním ředitelem Vodafone Česká republika od února 2018. Předtím pět let působil na pozici viceprezidenta pro spotřebitelský segment. Jeho kariéra v oboru telekomunikací začala v roce 2001, kdy nastoupil do společnosti T‑Mobile. Tam působil na různých manažerských pozicích přes deset let.

Pod jeho vedením Vodafone nabídl pátou generaci mobilních sítí (5G), spojil se s bývalou společností UPC, a stal se tak poskytovatelem konvergentních služeb. Uzavřel také strategické partnerství s T-Mobilem o vybudování nových optických internetových přípojek. V ČR poskytuje Vodafone služby přes 4,5 milionu zákazníků, z toho čtyři miliony využívají mobilní služby a dalších přibližně 700 000 fixní služby.

Skupina Vodafone provozuje mobilní a fixní sítě v 17 zemích. K 31. prosinci měla více než 300 milionů mobilních zákazníků, přes 28 milionů zákazníků s pevným připojením, více než 20 milionů televizních zákazníků a 160 milionů připojených IoT zařízení a platforem.