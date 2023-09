Česko již několik měsíců jedná se společností Shell Deutschland o koupi podílu v ropné rafinerii MiRO v německém Karlsruhe. S odvoláním na čtyři nezávislé zdroje ze státní správy a energetiky to ve čtvrtek uvedl web iROZHLAS.cz. Ministři financí a hospodářství nechtěli informace o jednání komentovat.

Společnost Shell Deutschland má v rafinerii MiRO zhruba třetinový podíl. K případnému prodeji by ji mohla motivovat snaha o větší orientaci na nízkoemisní a zelenou energetiku, uvádí iROZHLAS. Mluvčí firmy Cornelia Wolberová se k případnému vyjednávání nechtěla vyjadřovat.

Rovněž ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (za STAN) nechtěl informace o možném nákupu podílu v karlsruhské rafinerii komentovat. „Neřeknu vám nic jiného, než že zájmem státu je posilovat energetickou bezpečnost, a to i formou větší role státu v strategické infrastruktuře,“ řekl rozhlasu Síkela. Energetická krize podle něj není zdaleka vyřešena a mohou přijít nové otřesy. „A my na to chceme být co nejlépe připraveni,“ dodal ministr. Komentovat údajné vyjednávání nechtěl ani ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Jestli by Česko jako případný nový akcionář německé rafinerie mohlo v případě nedostatku část produkce odvézt z německého trhu k nám, je zatím předmětem jednání. „Je to jeden z deal-breakerů (bodů s potenciálem zrušit transakci) – a takových je tam ještě více,“ komentoval podle rozhlasu možnosti zdroj obeznámený se situací.

Druhým velkým akcionářem v rafinerii MiRO je s 25procentním podílem firma Esso Deutschland. Dalších 24 procent drží ruský Rosněft. Loni v září ale podíl Rosněfti svěřila německá vláda do správy Spolkové agentury pro sítě. Reagovala tak na ruskou agresi proti Ukrajině a s tím spojené přerušování dodávek ropy a plynu z Ruska do Evropy.

Koupě podílu v rafinerii v Karlsruhe by nebyla prvním nákupem v energetickém sektoru, který Česko v poslední době provedlo. Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS v srpnu uzavřel smlouvu s německou společnosti RWE o koupi šesti tuzemských zásobníků plynu za 360 milionů eur, tedy přes 8,68 miliardy korun. Transakci ještě musí schválit regulační orgány. Stát si také prostřednictvím energetické společnosti ČEZ pronajal část kapacity terminálu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v nizozemském Eemshavenu.

V minulosti Česko skladovalo část svých ropných rezerv u společnosti Viktoriagruppe v bavorském Kraillingu. Firma však skončila v roce 2015 v insolvenci Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Německa zpět. Poté, co dorazila poslední cisterna, však měření ukázalo, že část paliva chybí.