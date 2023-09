Ceny v rámci letošní soutěže Manažer roku, která se konala již potřicáté, mají své majitele. Vítězi se stali Lucie Urválková, finanční ředitelka pojišťovny Uniqa, a Bronislav Převrátil, výkonný ředitel společnosti Chart Ferox. Ta vyrábí a dodává kryogenní zařízení a systémy na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů.

Soutěž Manažer roku pořádá od roku 1993 Česká manažerská asociace a jejím cílem je vyhledat nejlepší manažery, lídry a podnikatele v zemi. Za třicet let existence soutěže bylo oceněno 69 osobností z řad manažerů a manažerek českých firem, ale i tuzemských poboček zahraničních podniků. Vybraní uchazeči se hodnotí na základě kritérií Hoshin Kanri v kombinaci s kritérii modelu EFQM.

Vítězové soutěže Manažer roku 2022 Vítěz kategorie Vizionář Petr Vaněček, CEO společnosti Remoska s.r.o.

Vítěz kategorie Mladý manažerský talent Michal Lichter, Regional Director a CEE společnosti Billigence

Vítěz kategorie Průmysl a navázané obory Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox, a.s.

Vítěz kategorie Nezisková sféra Lucia Haraslínová, předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstva

Vítěz kategorie Manažer malého a středního podniku Petr Paksi, spolumajitelem a ředitelem společnosti JAP FUTURE s.r.o.

Vítěz kategorie Služby Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.

Vítěz kategorie Zemědělství Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Vítěz kategorie Veřejná správa Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Vítěz kategorie Manažer digitálního věku Marcela Lonková, CEO This One s.r.o.

Vítěz kategorie Zahraniční manažer Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko TOP 10 Manažerů roku: Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox, a.s.

Lucie Urválková, CFO v UNIQA pojišťovně, a.s.

Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.

Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Michal Lichter, Regional Director a CEE společnosti Billigence

Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko Jiří Buchal, CEO RD Rýmařov s.r.o.

Jana Mastíková, hlavní architektka a partnerka firmy LOXIA

Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Michal Hornák, CEO WITTE Automotive Česko

Zjednodušeně řečeno: porotci hodnotí manažery a manažerky na základě toho, jaké mají firemní plány a vize do budoucna, jakým způsobem a kdy jich chtějí dosáhnout, a kdo se na plnění jimi vytyčených cílů bude podílet.

„Naším cílem není pouze odměňovat ty nejlepší, ale především motivovat a povzbuzovat mladé, začínající manažery na jejich cestě. Soutěžící se vzájemně inspirují, stanovují celému oboru vyšší standardy a stále zvyšují úroveň managementu v České republice,“ říká Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace.

Manažerka roku Urválková působí ve společnosti Uniqa od roku 2007, a to na pozici finanční ředitelky a také jako místopředsedkyně představenstva. Firma má po celé Evropě v celkem 18 zemích přes 15 milionů zákazníků, v Česku a na Slovensku více než tři miliony klientů. Porota ocenila především její přínos během proběhlé fúze s AXA pojišťovnou během covidu. „Chtěla bych ocenit zejména svoje kolegy, bez kterých bych nebyla tam, kde jsem,“ říká Urválková.

Bronislav Převrátil, nejlepší manažer letošního roku, nastoupil do společnosti Chart Ferox v roce 2005. Před pěti lety pak stanul v jejím čele. Komise u Převrátila vyzdvihla transformaci společnosti během posledních pěti let, kdy přeměnil čistě výrobní firmu na podnik zaměřený na projekty a služby s vysokou přidanou hodnotou. „Mojí primární úlohou je spojovat lidi ve firmě a dávat věci do pohybu,“ říká. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pražské Empire Hall ve Slovanském domě.

„Vzhledem k dopadům války na Ukrajině a vysoké inflaci, která ovlivnila celou společnost, se manažeři napříč odvětvími museli vypořádávat s výzvami, na něž neměli plný vliv. Mezi nejlepší desítku se dostali manažeři, kteří nejen zvládli tuto turbulentní dobu, ale dokázali své firmy posunout vpřed,“ říká Libor Witassek, člen Hodnotitelské komise a ambasador České manažerské asociace.

Garantem hodnocení je právě odborná Hodnotitelská komise. Nejlepších 15 finalistů, kteří od komise obdrží nejvyšší počet bodů, je pozváno před členy komise k osobní prezentaci. Poté probíhá diskuse a tajné hlasování. O konečném pořadí rozhoduje Národní komise složená z vyhlašovatelů soutěže, odborníků a partnerů. Předsedající Národní komise je ekonom a statistik Richard Hindls.

V předchozích ročnících zvítězily známé tváře českého byznysu, za rok 2021 například Diana Roger Rádlová ze společnosti Behind Inventions (tehdy za svoji práci řídící partnerky Deloitte v Česku), Jan Lát, finanční ředitel společnosti Beneš a Lát zabývající se slévárenským průmyslem, nebo výkonný ředitel a předseda představenstva Orlen Unipetrol Tomasz Wiatrak.