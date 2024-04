Nejlepší příklady úspěšné digitalizace v soukromém i veřejném sektoru se loni našly v Národním muzeu, mladoboleslavské Škodě Auto a Fakultní nemocnici Olomouc. Inovační soutěž IDC Digital Future Awards, kterou pořádá mezinárodní poradenská společnost IDC s Vodafone Business, Dell Technologies a Google Cloud, letos hledá jejich následovníky.

Cílem druhého ročníku této soutěže je opět poukázat na úspěšné případy digitalizace a přiblížit je dalším firmám a organizacím. To má ve finále přinést vyšší konkurenceschopnost tuzemského byznysu. Nominace a přihlášky na digitální projekt nebo výraznou osobnost, která digitalizaci prosazuje, se právě otevírají, můžete se do nich pustit zde. Čas je do 30. června 2024.

Hospodářské noviny jsou partnerem soutěže a loni vyhlásily i vlastní cenu. Special Impact Award, tedy ocenění za mimořádný dopad, získal projekt Pol Point. Asistovanou digitální službu, díky níž mohou policisté online komunikovat se svědky přes videopřenosy, zavedlo Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje.

Letos se soutěží v pěti kategoriích a přihlásit se mohou firmy i organizace, které neposkytují technologie na komerční bázi, bez ohledu na sektor nebo velikost. O vítězích kategorií Best in Future of Connectedness, Digital Infrastructure, Digital Innovation a Digital Leader rozhodnou odborné poroty složené z předních manažerů a IDC analytiků. Do poroty vedle zástupců firem ČSOB, DHL nebo Notino zasednou také loňští vítězové. Redakce HN opět vybere tři výjimečné projekty anebo lídry napříč kategoriemi v kategorii Special Impact Award.

Na vítěze kromě možnosti propojení v rámci alumni komunity čeká i pobyt v Singapuru nabitý setkání s předními singapurskými manažery a vědci. Analytická firma IDC oceňuje digitální iniciativy v rámci svých lokálních soutěží po celém světě již více než 20 let. Soutěž Digital Future Awards má své kořeny v soutěži Future Enterprise Awards, kterou pořádá ve více než 30 zemích již od roku 2017.

„Soutěž IDC Digital Future Awards dává účastníkům silnou zpětnou vazbu. Hlavní pozornost nevěnuje technologické vyspělosti nebo množství vynaložených zdrojů. Rozhodují v ní skutečné přínosy a benefity,“ říká Dana Vaníčková, associate vice president společnosti IDC. Jde o přední firmu zabývající se shromažďováním informací na globálním trhu, poskytováním poradenství a pořádáním konferencí v odvětví informačních technologií, telekomunikací a spotřební elektroniky.

„Naše porotce záměrně vybíráme z řad ostřílených praktiků s dlouhou životní i profesní zkušeností. Právě oni soutěžícím poskytují zpětnou vazbu, jiný pohled i nezávislé rady. Jejich roli a zapojení jsme v letošním ročníku výrazně posílili. Účast v soutěži proto není jen o prestiži, vítězství nebo publicitě,“ dodává Vaníčková.

Účast v soutěži IDC Digital Future Awards doporučuje loňský vítěz kategorie Digital Leader of the Year Antonín Hlavinka, informační ředitel (CIO) Fakultní nemocnice Olomouc. „Stačí pouze sebrat odvahu prezentovat výsledky své práce, ustát srovnání s dalšími soutěžícími a čelit případné konstruktivní kritice porotců. Ale právě ta vás může posunout dál, protože ji obdržíte od špičkových profesionálů,“ podotýká Hlavinka s tím, že od minulého ročníku soutěže se etabluje aktivní alumni komunita účastníků, porotců i partnerů. Společně vybírají témata, která konzultují, praktické problémy, s jejichž řešením si pomáhají.

Soutěžní kategorie

Best in Future of Connectedness

Oceňuje projekty, které inovativně anebo velmi efektivně propojují lidi, stroje a procesy. Jejím partnerem je společnost Vodafone Business.

Loňským vítězem se stal projekt Národního muzea digitalizující prodej vstupenek, navigaci muzeem nebo možno zhlédnout ikonické expozice přes obrazovku telefonu.

Best in Future of Digital Infrastructure

Zaměřuje se na základy digitálního byznysu. Oceňuje projekty, jež budují flexibilní, odolnou a výkonnou infrastrukturu, která podnikům dává výpočetní jistotu, bezpečnostní stabilitu a ekonomickou výhodu. Partnerem kategorie je společnost Dell Technologies.

Trofej loňského vítěze kategorie získala Škoda Auto za projekt digitalizující administrativní procesy ve výrobě.

Best in Future of Digital Innovation

Jde o novou kategorii, která se zaměřuje na projekty, jejichž hybnou silou je software a cloudové služby. Právě o ně se opírají digitální inovace, které účastníci soutěže chtějí prezentovat. V jistých ohledech jde o nejširší kategorii, v níž bude panovat silná konkurence. Jejím partnerem je společnost Google Cloud.

Digital Leader of the Year

Oceňují se osobnosti technologické praxe, digitální lídři. Jde o osobnosti, které posouvají své organizace na digitální cestě osudu vpřed. I ony se musí prezentovat realizovanými projekty. Významná část hodnocení se ale opírá i o vize, hodnoty a kompetence digitálního lídra. Trofej digitálního lídra roku 2023 získal Antonín Hlavinka, informační ředitel (CIO) Fakultní nemocnice Olomouc, za budování telemedicínské platformy, která slouží pro online komunikaci s chronicky nemocnými pacienty.

Special Impact Award

Tato kategorie, kterou udělují Hospodářské noviny, je specifická tím, že pro ni neexistují pravidla hodnocení. Jak její název napovídá, oceněné projekty přinášejí speciální dopad. V praxi může jít o řešení, která mají širší společenský dopad nebo vznikají za obzvláště nepříznivých podmínek. Partnerem kategorie jsou Hospodářské noviny, jejichž redakční tým současně zastává role porotců. Vítězství v této kategorii vloni porota přisoudila Krajskému ředitelství Policie České republiky za projekt Pol Point.

Harmonogram soutěže IDC Digital Future Awards

Druhý ročník

Příjem online přihlášek a nominací: 30. června 2024

Vyhlášení vítězů: 9. října 2024 na slavnostním galavečeru v Praze

Pobyt vítězů v Singapuru: konec října – začátek listopadu 2024

Více informací o soutěži IDC Digital Future Awards 2024 najdete na stránkách www.idc.com/dfa