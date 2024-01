Mezinárodní soutěž IDC Future Enterprise Awards, v níž se prezentují nejlepší projekty z oblasti světové digitalizace a inovace, rozdala v Singapuru posedmé své ceny. Na slavnostním galavečeru napříč kategoriemi bylo oceněno 16 digitálních projektů a čtyři osobnosti. Společným jmenovatelem vítězů byl pokrok v udržitelnosti a digitální transformaci.

V soutěži, kterou pořádá globální poradenská společnost IDC, dostaly hlavní cenu Future Enterprise of the Year čínská společnost GAC Group a hongkongská Mox Bank. První se věnuje výrobě automobilů, druhá je virtuální banka spuštěná teprve před třemi lety.

Titul CIO/CDO of the Year má hned tři držitele. Jsou jimi Jorge Silveira z australské společnosti Virtus Health, Li Cheng Jie z čínské firmy Inner Mongolia Mengniu Dairy a George Wang z aerolinek Singapore Airlines.

HN vybraly ze seznamu vítězů několik oceněných, kteří stojí za pozornost. Zářné příklady z předchozích ročníků si můžete prohlédnout zde.

Mox Bank Limited, Hongkong

Jihovýchodní Asie je progresivním způsobem digitalizace soukromého i veřejného sektoru pověstná. Mox Bank Limited i v asijsko-pacifickém prostředí vyniká. Byla spuštěná v roce 2020, tedy v době přísných covidových opatření, je vybudovaná kompletně v cloudu a využívá rozsáhlou škálu spolupráce s fintechovými službami. Díky tomu má výrazně nižší náklady na obsluhu, dokáže velmi snadno a rychle vydávat nové služby a funkce a odstraňovat produktové chyby a bezpečnostní hrozby.

„Naše strategické směřování cílí na to, být nejlepší virtuální bankou v oblasti karet, online půjček a správy majetku a stát se nejoblíbenější bankovní značkou v odvětví,“ uvádí o sobě Mox Bank.

Má již více než 450 tisíc zákazníků a v obchodech s aplikacemi Google Play i App Store si drží v Hongkongu nejlepší hodnocení v oblasti financí. Po světě posbírala řadu ocenění, byla označena za jednu z nejlepších bank na světě podle časopisu Forbes a umístila se na pátém místě mezi světovými digitálními bankami v hodnocení World Digital Award od The Digital Banker.

Jorge Silveira, Virtus Health, Austrálie

Silveira byl oceněn jako CIO/CDO of the Year, tedy nejlepší ředitel pro IT a digitalizaci. Ve společnosti Virtus Health vedl projekt Precision Fertility Digital Platform, který propojuje biologické dárce a příjemce v prostředí, kde se řeší problémy s neplodností. Projekt musel vyhovět řadě regulací, lokálních výjimek a požadavků na bezpečnost a anonymitu.

Nový digitální systém je vybavený také automatickou podpůrnou složkou, která dokáže sama řešit a třídit záznamy uživatelů z jedné i druhé strany, a to s velkou dávkou personalizace. Porota soutěže ocenila Virtus Health za bezprecedentní skok v bezpečnosti a soukromí pacientů při nakládání s jejich daty.

George Wang, Singapore Airlines, Singapur

Ve stejné kategorii jako Silveira uspěl i IT ředitel letecké společnosti Singapore Airlines, která patří k nejlepším a nejprogresivnějším v oboru. IT divize aerolinky, jejíž historie sahá do roku 1947, v rámci vnitrofiremní digitální transformace představila v posledních dvou letech řadu inovativních řešení. Ta přinesla nákladovou optimalizaci, vylepšení produktu pro zákazníky a nové byznysové příležitosti, ocenila porota soutěže.

Podstata se podle Wanga skrývá v agilním vývoji a přechodu na DevOps kulturu, tedy přístup k vývoji softwaru, jenž zdůrazňuje spolupráci mezi vývojáři a odborníky na informační technologie z provozu. Jedním z příkladů kvalitní digitalizace byl vnitrofiremní systém řízení, který umožňoval rychle reagovat na nařízení a regulace spojené s pandemií covidu-19, kdy se spousta letů rušila, posádky končily v izolaci a podobně. Další byl například digitální nástroj na automatickou kontrolu zdravotních certifikátů spojených s koronavirovými omezeními během check-in procesu – to, co by lidem zabralo mnoho minut, bylo díky inovativnímu řešení záležitostí pár vteřin.

Taiwan Mobile, Tchaj-wan

Speciální cenu APAC 2023 Award for Digital Resiliency získal druhý největší mobilní operátor na Tchaj-wanu za to, jak se popasoval s obtížemi, které přinesla pandemie koronaviru.

Firma vytvořila centra excelence napříč všemi odděleními – šlo o nástroje a nápomocné spolupracovníky, kteří měli dohromady pomoci k co nejsnazší spolupráci v době, kdy drtivá většina zaměstnanců pracovala z domova. Pomohlo i vypracování systému „domácích agentů“ – členové týmu zákaznické podpory díky tomu mohli pokračovat ve své práci i na dálku. Sedm stovek lidí tak bez přerušení díky digitálnímu zázemí mohlo obsluhovat 7,5 milionu zákazníků, které operátor má.

To vše při velkém důrazu na bezpečnostní prvky, například vodoznakování citlivých dokumentů či dvoufaktorové ověřování v rámci VPN připojení. Porota toto všechno a další prvky Taiwan Mobile „sečetla“ a udělila mu cenu za digitální odolnost.

myENV Mobile App by National Environment Agency, Singapur

Jedno ze speciálních ocenění zůstalo přímo v Singapuru. V kategorii Smart Cities – Best in Citizen Wellbeing (Chytré město – kvalitní život obyvatel) vyhrála Národní agentura pro životní prostředí. Ta zkombinovala data z vlastních databází a měření se zdroji, které poskytla Národní agentura pro přírodní zdroje a singapurská potravinová inspekce.

Pro tamní občany tak vznikla mobilní aplikace, v níž se nachází všechna důležitá upozornění a zprávy ohledně singapurského životního prostředí, kvality ovzduší a vody a také kontrol gastronomických zařízení.

Singapur má dlouhou tradici transparentního nakládání s veřejnými zdroji a dobré informovanosti a digitální přístupnosti státní správy. I nová aplikace, nazvaná myENV, jde tímto směrem a nabízí občanům snadný přístup k informacím, které v mnoha zemích bývají „pohřbené“ v nepřehledných databázích a reportech.

Česká inspirace v Singapuru

Na vyhlášení soutěže IDC Future Enterprise Awards dorazila i delegace výherců a porotců z českého kola soutěže, jehož jsou Hospodářské noviny partnerem. Během říjnového ceremoniálu v Praze předaly i svou cenu Special Impact Award – tu si odnesla asistovaná digitální služba Pol Point, kterou vymyslelo Krajské ředitelství policie Středočeského kraje.

Kromě samotného ceremoniálu Češi navštívili i několik míst, která reprezentují vysokou úroveň singapurského přístupu k inovacím a digitalizaci – například Nanyang Technological University, hodnocenou jako jednu z nejlepších technických vysokých škol světa, či tamní supermoderní čističku odpadních a retenčních vod.

„Je frustrující vidět nebetyčné rozdíly v přístupu Singapuru k inovacím a jejich aplikaci do praxe, jež jasně dokazují první příčky mnoha fakult místní Nanyang Technological University v mezinárodních srovnáních. Rovněž se nám tento dojem potvrdil na setkání s naší paní velvyslankyní v Singapuru,“ komentuje svou zkušenost z asijského týdne Antonín Hlavinka, náměstek ředitele pro informační technologie ve Fakultní nemocnici Olomouc, který byl v českém kole soutěže oceněn jako digitální lídr roku (Digital Leader of the Year).

Hlavinka vyzývá k tomu, aby Česko v inovacích a digitalizaci přidalo. „Vlak už nám ujel, z našeho pendolina vidíme záda jejich maglevu,“ říká. „Hlavu do písku však nestrkejme, pojďme využít naší kreativity a agility, abychom stále jen nepřešlapovali a měli více odvahy na nutné změny v přístupu.“

