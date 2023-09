Domácnosti a firmy budou od příštího roku opět platit poplatky za obnovitelné zdroje energie jako před loňským říjnem. Stát už je plně hradit nebude, oznámili na středeční tiskové konferenci ministři financí Zbyněk Stanjura (ODS) a průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny tak budou odběratelé opět hradit poplatek 599 korun. Podle kabinetu šlo o plošné opatření, které v době příznivějších cen energií není nutné.

Stát v reakci na vysoké ceny energií od loňského října do konce letošního roku zrušil platbu těchto poplatků pro veřejnost, příspěvek hradila pouze státní kasa. Do zavedení opatření zhruba polovinu příspěvků platil stát, druhou polovinu odběratelé.

Pokud by byly rozděleny platby stejně jako v předchozích letech, platila by průměrná domácnost za energie navíc kolem 1800 korun za rok. „Pokud se jedná o firmy, dochází k navýšení na zákonné minimum, to znamená, tam je to stejné, 490 korun bez DPH, pokud nejsou v rezervačním režimu,“ doplnil Síkela.

Stanjura řekl, že pro rodiny, které by kvůli tomu měly existenční problémy, existují různé formy sociální podpory jako například příspěvek na bydlení.

Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun.