Aby byly firmy úspěšné a obstály ve světě, musí digitalizovat. O přínosu moderních technologií mluví často politici i šéfové podnikatelských svazů. Nejčastěji při tom zmiňují zvýšenou produktivitu práce i efektivnější nakládání se zdroji, které jsou k podnikání potřeba. Trend digitalizace se tak postupně začíná prosazovat ve stále větším počtu firem. A sílit bude s nadcházející generační obměnou v čele tradičních podniků.

„Záleží asi na každém, jak k tomu chce přistoupit. Může začít v malém, může začít ve větším rozsahu. Není to ale jen o tom, do čeho budete investovat. Je nutné změnit myšlení, vytvořit prostředí, aby lidé inovovali, aby přicházeli s novými nápady a mohli digitalizaci maximálně využít,“ říká v podcastu, který vznikl v rámci společného projektu HN a T-Mobilu, s názvem Digitální šance pro Česko, Luboš Lukasík, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile.

Podle Lukasíka digitalizaci ještě urychlí, až se ve vedení firem podaří prolomit konzervativní myšlení. „Máme tady přístup, že co funguje, na to nesaháme. Když to fungovalo 20 let, proč by to tak nešlo dále. Jenomže vedle někdo přichází s něčím, co bude pracovat lépe, rychleji. A naše firma tím pádem ztratí konkurenceschopnost,“ uvádí Lukasík.