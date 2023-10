Zhruba 110 miliard korun poslal letos stát na utlumení prudkého zdražení energií. Pro příští roku už na to nemá peníze. A proto i když ceny energií na trzích během roku klesly, toto zlevnění do značné míry vyrovná zdražení regulovaných části koncové ceny.

Podle návrhu cenového rozhodnutí, které v pondělí poslal do konzultačního procesu Energetický regulační úřad (ERÚ), domácnostem vzroste regulovaná část platby zhruba o 70 procent. Zatímco letos odvádí domácnosti z každé megawatthodiny v průměru 1640 korun na služby spojené s dodávkou elektřiny, v příštím roce to bude 2804 korun. Při průměrné spotřebě ve výši tři megawatthodiny ročně to znamená 3500 korun ročně navíc.

